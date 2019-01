Roaming: Swisscom lance un abonnement sans frais

Le prix, fixé à 80 francs par mois - hors rabais pour une offre combinée - comprend 40 gigabits (GB) pour un débit pouvant atteindre 100 mégabits par seconde (Mbit/s), après quoi la vitesse est bridée. «Cela correspond tout de même à deux heures sur Netflix par jour», a fait valoir le responsable de produit Dirk Wierzbitzki.

Baptisée «inOne mobile go», la nouvelle offre se veut une alternative aux actuels 1,8 millions d'abonnement «inOne mobile» de XS à XL - soit 80% de la clientèle de Swisscom - qu'elle remplacera à compter du 25 février.

Actuellement, la version M, proposée à 90 francs par mois, inclut les appels, la messagerie instantanée et l'utilisation d'internet de manière illimitée en Suisse, ainsi que 100 minutes d'appels mensuels vers l'UE et l'Amérique du Nord et 6 GB de données dans l'UE par an. (ats/nxp)