Roberto Cirillo est le nouveau patron de la Poste

Roberto Cirillo est le nouveau numéro un de La Poste. Il va succéder à Ulrich Hurni en avril 2019, a annoncé jeudi le conseil d'administration de La Poste.

M. Hurni avait pris la tête du géant jaune ad interim après le départ de Susanne Ruoff en juin 2018, suite aux affaires liées à CarPostal.

M. Cirillo, né à Zurich et élevé au Tessin, possède une vaste expérience dans différentes grandes entreprises confrontées aux changements, a indiqué La Poste dans un communiqué jeudi. Il est donc considéré comme une personne au «profil idéal» pour reprendre la direction de La Poste.

Suisse et Italien

M. Cirillo, 47 ans, titulaire d'un diplôme en génie mécanique de l'EPFZ, a également fréquenté la Columbia Business School de New York. Il est actuellement membre du conseil d'administration de Croda International Plc, une société britannique de produits chimiques.

Auparavant, il a dirigé pendant quatre ans le groupe hospitalier international Optegra et pendant huit ans, il a été membre du comité exécutif de la société de services Sodexo SA avant d'assumer la tâche de directeur général des activités en France.

Le nouveau patron du géant jaune, un homme marié qui possède la double nationalité suisse et italienne, parle couramment l'allemand, le français, l'italien, l'espagnol et l'anglais. Il se dit ravi de «développer et façonner avec les employés une société typiquement helvétique», a-t-il déclaré dans un communiqué. (ats/nxp)