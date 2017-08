Ryanair dénonce «un complot de Lufthansa»

Un incident hors du commun vient de se produire sur le marché européen du transport aérien. Ryanair a intenté la semaine dernière une action administrative contre son grand rival Deutsche Lufthansa AG, auprès des autorités de la concurrence allemandes et européennes.

La compagnie irlandaise explique sa démarche en dénonçant «un complot manifeste du gouvernement fédéral allemand, de Lufthansa et d’Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG». Toute cette affaire est liée à la faillite imminente d’Air Berlin, à l’échec cuisant (même s’il n’est encore que partiel) d’une stratégie ambitieuse d’Etihad Airways, son actionnaire majoritaire, et à une intervention financière du gouvernement d’Angela Merkel.

Rappelons qu’Air Berlin, le septième transporteur aérien sur le Vieux-Continent, souffre cruellement en termes d’économie d’entreprise. La société accumule les pertes nettes depuis plusieurs années consécutives, ne dispose plus de fonds propres et avoue un endettement à hauteur de 1,2 milliard de francs.

Dans cette situation, l’actionnaire majoritaire d’Air Berlin a commencé à se lasser. Le mercredi 9 août, Etihad Airways a décidé de ne pas verser à Air Berlin la somme de 50 millions d’euros, comme convenu avec la direction de la compagnie allemande. Il ne s’agissait pourtant que d’une tranche d’un prêt à hauteur de 350 millions, promis par Etihad Airways en avril.

Du coup, le directeur général d’Air Berlin, Thomas Winkelmann, n’avait plus d’autres choix. Il a annoncé officiellement l’insolvabilité de son entreprise. Des centaines de milliers d’Allemands risquaient alors d’être privés des places réservées sur des vols pour rentrer à la maison à la fin de leurs vacances. Sans oublier que plus de 8500 postes de travail sont en jeu.

A un mois et demi des élections fédérales, Angela Merkel ne pouvait courir le risque d’un tel scénario. D’autant moins qu’après le renouvellement des 630 sièges du Bundestag, la chancelière briguera un quatrième mandat.

Le grand dépeçage

Dans ce contexte épineux, le gouvernement est immédiatement passé à l’action. Il a apporté sa propre garantie sur un crédit relais à hauteur de 150 millions d’euros pour Air Berlin. Un tel geste permet d’assurer la survie de la compagnie jusqu’en novembre. D’ici là, de grands acteurs du marché européen procéderont au dépeçage du deuxième transporteur aérien allemand, fondé en 1978.

Ryanair tient cependant à ne pas paraître dupe: «Cette insolvabilité, fabriquée de toutes pièces, a évidemment été établie afin que Lufthansa puisse absorber une compagnie Air Berlin libérée de ses dettes. Un tel procédé enfreint aussi bien les règles de la concurrence de l’Allemagne que celles de l’Union européenne.»

Autant à Berlin qu’à Bruxelles, les chances de succès de Michael O’Leary, le directeur général de Ryanair, sont considérées comme minces. Les gagnants du deuil d’Air Berlin sont déjà annoncés. Dans cette catégorie, Deutsche Lufthansa AG, la maison mère de Swiss International Air Lines AG, se place en tête.

En liquide dans le cockpit

Sa filiale Eurowings pourrait ainsi récupérer à bon prix 17 Airbus A330 pour renforcer son offre encore faible en long-courriers. D’âpres négociations paraissent en outre probables entre cette compagnie et EasyJet pour récupérer les routes et les slots (créneaux horaires pour atterrir et décoller) les plus prometteurs.

Ainsi une part importante du marché européen se redessine. Pendant ce temps, à Genève Aéroport, la prudence s’impose. Avant que le sort d’Air Berlin ne soit fixé, comme les taxes d’atterrissages ne peuvent être payées d’avance, des employés de l’établissement entrent trois fois par jour dans les cockpits de cette compagnie et demandent aux pilotes de payer en liquide le montant desdites taxes (entre 500 et 600 francs).

A défaut, l’aviateur est conduit au terminal pour s’acquitter de la somme avec une carte de crédit. (24 heures)