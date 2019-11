SIX convoite son homologue espagnol BME

L'opérateur de la Bourse suisse et prestataire de services de paiements SIX propose lundi jusqu'à 2,84 milliards d'euros (3,1 milliards de francs) en numéraire pour l'acquisition de son homologue ibérique Bolsas y Mercados Españoles (BME). Le groupe helvétique n'est toutefois pas seul sur les rangs, Euronext ayant parallèlement confirmé être «en discussions» avec l'opérateur péninsulaire.

Outre une diversification de sa palette de produits, SIX vise une extension de ses solutions de négoce et de paiements au sein de l'Union européenne (UE) et l'accès de BME aux marchés émergents, en Amérique latine et en zone Moyen-Orient/Afrique notamment. L'intégration de BME placerait SIX sur le podium des principaux opérateurs du Vieux Continent.

«La transaction en elle-même n'est en rien liée aux négociations d'équivalence boursière entre l'UE et la Suisse», a tenu à préciser Jos Dijsselhof en conférence téléphonique. Le patron de SIX a ajouté que les mesures adoptées par la société comme par le gouvernement helvétique pour contrer l'impact de la suspension par Bruxelles de cette équivalence étaient satisfaisantes.

Dans le détail, l'exploitant de la plateforme boursière zurichoise offre 34,00 euros pour chacun des quelque 83 millions de titres BME, représentant une prime de 47,6% sur le cours moyen sur six mois ou de 33,9% sur le cours de clôture de vendredi dernier. Le seuil d'acceptation pour le succès de l'opération a été fixé à 50%.

La conclusion de la transaction demeurera conditionnée à l'approbation de la Commission nationale espagnole des marchés et de la concurrence (CNMC), de la Commission espagnole des marchés financiers (CNMV) ainsi que du gouvernement espagnol.

Autonomie assurée, pour une période limitée

BME devrait poursuivre ses opérations de manière autonome, sous la houlette de son actuelle équipe dirigeante. SIX prévoit pour l'heure de maintenir la cotation de BME à Madrid, Barcelone, Bilbao et Valence, mais n'exclut pas une décotation en cas de franchissement d'un seuil de retrait obligatoire.

«Nous n'avons pas de projet spécifique en ce sens, mais une souscription intégrale à l'offre impliquerait de facto une décotation de BME», a indiqué M. Dijsselhof.

Le projet de reprise prévoit par ailleurs le maintien - pour une période transitoire d'au moins quatre ans - de la marque, des activités et des implantations de BME en Espagne.

Revendiquant des réserves et un soutien bancaire suffisants pour financer l'opération en numéraire, SIX assure avoir souscrit auprès de Credit Suisse un prêt relais couvrant les besoins de la transaction. L'opérateur rappelle au passage avoir récemment assuré la monétisation pour un demi-milliard de francs d'une partie de son engagement dans le prestataire français de services de paiement Worldline.

A 10h30, l'action Bolsas y Mercados Españoles s'envolait de près de 40% à 37,40 euros, sur une place madrilène en léger retrait. (ats/nxp)