Sensirion devance Medartis à la Bourse suisse

Sensirion connaît son premier jour de cotation à la Bourse suisse. Le fabricant zurichois de capteurs a fixé le prix d'émission à 36 francs par action.

Le volume de l'offre est attendu à 276 millions de francs, a indiqué jeudi l'entreprise basée à Stäfa (ZH). Ce montant pourrait s'établir à 318 millions en cas d'exercice de l'option de surallocation. Le fabricant se félicite de la très forte demande d'investisseurs privés et institutionnels.

Les gains retirés de l'opération visent notamment à une plus grande flexibilité financière. En 2017, Sensirion a généré un chiffre d'affaires de 148 millions de francs, et un résultat brut d'exploitation de 26 millions.

Medartis fixe son prix d'émission

A la veille de sa cotation à la Bourse suisse, vendredi, Medartis a fixé le prix d'émission de ses actions à 48 francs l'unité. L'opération doit permettre au fabricant bâlois d'implants chirurgicaux et d'instruments d'ostéosynthèse de lever 123,9 millions de francs.

Dans le cadre de son entrée en Bourse, Medartis entend placer auprès des investisseurs 2'604'166 nouvelles actions nominatives, a précisé jeudi la société fondée en 1997 par Thomas Straumann, actionnaire principal du fabricant bâlois d'implants dentaires Straumann. Portant sur 390'625 titres supplémentaires, l'option dite de surallocation devrait rapporter 18,7 millions de francs.

Pour autant que l'option de surallocation soit intégralement exercée, la part du flottant atteindra 24,6% du capital-actions de la société établie à Bâle et dont la valorisation boursière se montera à 563 millions de francs. A l'issue de l'opération, le président du conseil d'administration, Thomas Straumann détiendra 47,9% des titres.

Le vice-président de l'organe de surveillance, Dominik Ellenrieder disposera pour sa part d'une participation de 7,9%, via la société NexMed. Le directeur général et cofondateur de Medartis, Willi Miesch, contrôlera pour sa part 6% des actions. La part des autres collaborateurs de la société se fixera à 1,3%.

Chiffre d'affaires de 105 millions

Pour mémoire, Medartis avait fixé la fourchette pour le prix d'émission entre 44 et 54 francs. Spécialisée dans le développement et la fabrication de systèmes de fixation pour le traitement des fractures mineures, Medartis a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 105 millions et un résultat opérationnel (niveau EBITDA) de 19 millions.

Ses produits sont distribués dans 44 pays, dont l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Suisse, les Etats-Unis, le Japon, l'Australie et le Brésil. Medartis compte 480 collaborateurs, dont 220 à Bâle. (ats/nxp)