Sika: des résultats records après 9 mois

Le groupe zougois de spécialités chimiques Sika a réalisé des résultats records sur les neuf premiers mois de l'année. Il enregistre un bénéfice net de 477,4 millions de francs, en hausse de 14,9% par rapport à la même période de 2016.

Au niveau opérationnel, le résultat d'exploitation (EBIT) s'élève à 669 millions de francs, soit 13,2% de plus qu'un an plus tôt, précise le groupe basé à Baar (ZG) dans un communiqué. Le chiffre d'affaires a pour sa part progressé de 7,9%, à 4,6 milliards de francs.

Pour l'exercice en cours, la direction du groupe a confirmé ses objectifs, à savoir un chiffre d'affaires dépassant pour la première fois les 6 milliards de francs et un EBIT entre 880 et 900 millions. Elle précise toutefois que la tentative de prise de contrôle par le groupe français St-Gobain «reste un facteur d'incertitude». (ats/nxp)