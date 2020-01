Soros investit 1 milliard contre les «dictateurs»

Le milliardaire américain George Soros a annoncé jeudi qu'il allait investir un milliard de dollars (970 millions de francs) dans un projet de réseau d'universités. Ce dernier aura pour but de mobiliser contre les «dictateurs actuels et en devenir», et contre le réchauffement climatique.

«La survie des sociétés ouvertes est menacée et nous faisons face à une crise encore plus grande: le changement climatique», a-t-il dit lors du dîner qu'il donne chaque année en marge du Forum économique mondial de Davos. Il a qualifié ce projet (Open Society University Network) de «plus important de (sa) vie», expliquant que toutes les universités du monde pourraient y participer. Ce réseau doit permettre d'atteindre «des endroits en manque d'éducation de qualité et des populations négligées», a dit George Soros.

Education is vital to creating personal autonomy and to counter the rising tide of threats against open societies. The Open Society University Network will serve as an international platform for teaching and research. https://t.co/WdhcREatJ6 pic.twitter.com/YlZkAHhFfq — George Soros (@georgesoros) January 23, 2020

Le financier devenu philanthrope a déploré que la Chine, les États-Unis et la Russie soient aux mains de «dictateurs actuels ou en devenir» tandis que «les rangs des dirigeants autoritaires grossissent.» Pour lui, «le plus grand et plus effrayant retour en arrière» concerne l'Inde, où George Soros a accusé le Premier ministre Narendra Modi de «créer un État nationaliste hindou».

Trump et Xi Jinping critiqués

Il a reproché au président américain Donald Trump d'être un «escroc et le narcissique ultime», qui a «fait surchauffer» l'économie américaine. «Une économie surchauffée ne peut être gardée longtemps en ébullition», a-t-il averti.

Comme l'an dernier, George Soros s'en est aussi pris au président chinois Xi Jinping qui selon lui veut créer «un nouveau type de système autoritaire et un nouvel être humain qui serait prêt à sacrifier son autonomie pour éviter les ennuis». Il a accusé le président chinois d'«exploiter les faiblesses» de son homologue américain.

Né en Hongrie dans une famille juive ayant fui les persécutions nazies, ce financier, célèbre pour son attaque spéculative contre la livre sterling en 1992, est devenu une cible des nationalistes et des théoriciens du complot, en Europe et aux États-Unis. (ats/nxp)