Stadler Rail va lever 1,33 milliard de francs

Entrant en Bourse vendredi, Stadler Rail a fixé le prix d'émission de son action à 38 francs, soit dans le haut de la fourchette fixée entre 36 et 39 francs. Le volume de placement se monte à 1,33 milliard et la capitalisation boursière du fabricant thurgovien de matériel ferroviaire doit atteindre 3,8 milliards. Le titre Stadler se négociera sous le symbole SRAIL.

Dans le cadre de l'offre de base, Stadler Rail a placé 35 millions de titres, a précisé vendredi l'entreprise établie à Bussnang. A celles-ci, viennent s'ajouter 5,25 millions d'actions réservées aux banques via l'option de surallocation. La part des actions détenues par le public se montera à 38,16%, ou 43,41% après exercice de l'option de surallocation.

Peter Spuhler, le président du conseil d'administration et actionnaire principal de l'entreprise qu'il avait acquise en 1989, voit désormais sa participation se réduire de 80 à environ 40%. L'ex-conseiller national (UDC/TG) entend demeurer l'actionnaire de référence de Stadler Rail et continuera d'en assumer la présidence de l'organe de surveillance. Les titres placés auprès du public proviennent de ses parts directes et indirectes.

Très attendue, l'opération a suscité un vif intérêt dès son annonce le 19 mars dernier, les courtiers évoquant depuis plusieurs jours une vive demande. Stadler Rail produit des trains régionaux, des rames à grande vitesse ainsi que des métros et des tramways. L'entreprise, qui emploie actuellement quelque 8500 salariés, a connu un important développement depuis le début des années 2000. (ats/nxp)