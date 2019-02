Starbucks sous pression en Chine

Il y a un an, au moment où le management de Starbucks bouclait son accord avec Nestlé et décidait de conserver la gestion de ses milliers de cafés-restaurants, la menace n’était pas encore palpable. En Chine pourtant naissait un nouvel acteur local en passe de changer la donne pour le géant américain du café sur son deuxième plus important marché. Dès le mois de février 2018, les toutes premières enseignes Luckin Coffee démarraient leurs activités.

Quelques mois plus tard, après avoir levé 400 millions de dollars auprès d’un fonds singapourien, ce nouvel acteur en a déjà ouvert 2000 et d’ici à la fin de l’année devrait en compter 4500. Luckin Coffee dépasserait ainsi les 3600 points de vente détenus par Starbucks. À cela s’ajoute sa force de frappe en termes non seulement d’application mobile et de service de livraisons, mais aussi de prix cassés dans des échoppes à la décoration minimaliste.

Domination contestée

Du coup, une question se pose: la domination actuelle de l’Américain sur le petit noir chinois est-elle menacée? «Au contraire, l’arrivée de nouvelles enseignes démontre du potentiel de ce marché», assure Jean-Philippe Bertschy. Selon l’analyste de la banque Vontobel, «cette concurrence est du pain bénit pour Starbucks et Nestlé puisqu’elle contribue à éduquer une population encore peu habituée à boire du café.»

Starbucks est donc loin d’avoir dit son dernier mot en Chine. Le groupe américain compte y doubler le nombre de ses surfaces de vente d’ici 2022. L’année dernière, il signait aussi un accord de livraison avec la plateforme en ligne appartenant à Alibaba: Ele.me. Comme son concurrent chinois, les produits de la marque américains sont désormais disponibles et livrés en un seul clic. (24 heures)