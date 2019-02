Sur impulsion de Nestlé, Starbucks débarque dans les foyers

Il y a un peu moins d’un an, un vrai coup de cymbale était sonné dans le secteur du café. Début mai, Nestlé surprenait en effet les marchés avec l’acquisition de Starbucks pour 7,1 milliards de francs. Plus précisément, le géant veveysan s’octroyait, avec une telle somme, le droit de distribuer et de commercialiser une grande partie des produits proposés par la marque américaine. Seule l’exploitation des boissons à boire immédiatement (ready to drink) ainsi que la gestion des milliers d’enseignes estampillées du logo à la sirène à double queue échappait à cet accord.

Dès l’annonce, Nestlé affichait son ambition d’inonder le marché de produits Starbucks afin de réduire la marge de manœuvre d’une rude concurrence menée essentiellement par les marques appartenant au fonds d’investissement JAB (Senseo, Tassimo, Carte Noire ou encore Keurig Green Mountain). Pour mémoire, afin de défier la suprématie du géant suisse, la holding spécialisée de JAB dans le café a déjà investi près de 20 milliards de dollars depuis 2012.

Conquête mondiale

Mercredi après-midi, la multinationale présentait le résultat de six mois de travail intensif, soit 24 nouveaux produits dont des capsules Nespresso compatibles, mais aussi Nescafé Dolce Gusto compatibles. Dans les semaines à venir, ces nouvelles gammes seront disponibles à la vente et cela dans le monde entier. Conscients que les répercussions réelles de Starbucks sur les résultats du groupe nécessiteront encore un peu de temps, les marchés perçoivent cette stratégie d’un bon œil. Et cela surtout pour l’Asie. «Il y a un énorme potentiel de croissance sur ce continent, principalement en Chine», explique Jean-Philippe Bertschy, analyste financier de la banque Vontobel.

En Europe, par contre la donne sera différente pour Nestlé étant donné que le marché est largement mature, voir même saturé. Du coup une question se pose: ces nouvelles gammes Starbucks pourraient-elles finir par cannibaliser ses autres marques (Nescafé ou Nespresso)? «Bien au contraire», selon Jean-Philippe Bertschy. Ce dernier considère que «ces nouveaux produits devraient réussir à manger des parts à cette concurrence qui, au cours des dernières années, s’est peu à peu greffée sur les technologies développées et exploitées par Nestlé».

Stratégie saluée

L’atout «Starbucks» devrait également jouer un rôle dans la capacité de Nestlé à attirer une clientèle plus jeune, les fameux Millenials. La marque américaine, à l’aide d’une communication très spécifique et d’une excellente présence sur les réseaux sociaux, a en effet su séduire ces dernières années cette clientèle considérée comme ultra-connectée et très exigeante.

Quoiqu’il en soit, ce nouveau déploiement dans le café répond aux grands axes de croissance visés par le groupe au cours des deux dernières années, soit la période où Nestlé est passé sous la direction de l’Allemand Mark Schneider. Une stratégie saluée par les analystes financiers. «Nestlé devrait créer bien plus de valeur en concentrant son attention sur ses activités prioritaires telles que le café, mais aussi les produits pour animaux de compagnie, la nutrition infantile ou encore l’eau en bouteille», expliquait dans nos pages Yasmina Barin, responsable du département Advisory chez Syz Group. (24 heures)