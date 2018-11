TRS déboule dans le «Far West» des pneus usés

Après cinq ans passés à mettre au point une technologie de retraitement des pneus usés, la PME Tyre Recycling Solution (TRS) déménagera son usine pilote de Tolochenaz dans une ancienne halle de construction métallique d’Yvonand en janvier. L’entreprise, qui espère employer une trentaine de personnes à la fin de 2020 – le double de ses effectifs actuels – doit inaugurer ce jeudi soir son nouveau siège de Préverenges, en présence d’édiles du canton de Vaud.

Créée en 2013 par Staffan Ahlgren et Pierre Kladny – deux financiers officiant au sein de Valley Road Capital – TRS dit avoir mis au point une technique «unique au monde» de découpe, de broyage à l’eau sous pression et de «dévulcanisation» à l’aide de bactéries. Objectif: récupérer les différents matériaux entrant dans la composition de ces pneumatiques. Afin d’en tirer une poudre ultrafine, capable de remplacer 15 à 20% du caoutchouc naturel – ou du polyuréthane – qui entre dans la composition des pneus neufs ou des pièces automobiles moulées. «Le travail des cinq chimistes de notre labo de Préverenges consiste à définir la formulation des poudres, en partenariat avec les industriels», décrit Staffan Ahlgren.

Mi-industriel, mi-«trader»

Le modèle d’affaires de la PME est un brin complexe. D’une part, TRS veut simplement vendre les chaînes de recyclage qu’elle a inventées – clés en main, environ 8 millions d’euros pièce – à des «broyeurs». Ceux-ci peinent à gagner leur vie en transformant les pneus en granulats qui seront incorporés, par exemple, dans du gazon synthétique. La livraison d’une première usine en Arabie saoudite est annoncée pour septembre 2019, deux autres devant suivre dans un pays de l’Est et en Chine.

D’autre part, TRS va proposer à ces mêmes broyeurs de leur racheter la précieuse poudre ainsi produite. Afin de se transformer en une sorte de «trader» de poussière noire. «Alors que le granulat actuel se vend autour de 160 euros la tonne, nous proposons de reprendre la poudre près de trois fois plus cher, car nous pouvons l’écouler jusqu’à 900 euros la tonne auprès des équipementiers automobiles», calcule Staffan Ahlgren. De quoi absorber des coûts de retraitement de 250 francs la tonne, atteignant près du double de ceux requis par un simple broyage. Au final, la PME devrait être «profitable à la fin de 2020», estime ce spécialiste des prises de participations. Des prévisions qui lui éviteront le sort du projet mort-né de retraitement de Charrat (VS), où, il y a quatre ans, on espérait faire cuire les vieux pneus pour en tirer de l’huile de chauffage.

Pneus et ciment

En Suisse, l’objectif de TRS est de bousculer la récupération des 5 millions de pneus mis au rebut chaque année, un commerce qui s’apparente à «un véritable Far West», au dire de Staffan Ahlgren.

La situation? Les garages facturent aux particuliers en moyenne 4 francs à chaque renouvellement de pneus, au titre de leur élimination. Ils font ensuite appel à un récupérateur qu’ils paient pour les en débarrasser.

Au total, environ le tiers de ces roues – celles dont les rainures n’atteignent pas la profondeur minimale autorisée pour rouler en Suisse – est expédié en Europe ou en Afrique. Le reste est essentiellement brûlé pour faire tourner les cimenteries, à commencer par celle d’Éclépens. Un combustible pour la fourniture duquel les cimentiers demandent à être payés environ 120 francs la tonne.

De son côté, TRS s’apprête à installer un centre de collecte à Yvonand, où seront demandés 2 francs par pneu amené – environ 100 francs la tonne. Comme les cimentiers, la société recevra donc de l’argent avec sa matière première. «Notre usine a été conçue pour traiter entre 500 000 et 700 000 pneus par an», explique le cofondateur de la PME. Soit le dixième de ce que la Suisse met à la poubelle.

Afin d’alimenter son usine, Staffan Ahlgren multiplie les contacts – avec l’union des garagistes UPSA ou avec «une très grosse flotte commerciale qui change 80 000 pneus par an». L’avenir dira si l’irruption de TRS pourra déclencher une bataille pour la conquête d’une montagne de vieux pneus. Et si les automobilistes n’auront plus à payer pour s’en débarrasser. (24 heures)