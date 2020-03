Tesco céde ses activités en Thaïlande et Malaisie

Le géant britannique des supermarchés Tesco a annoncé lundi la cession de ses activités en Thaïlande et en Malaisie pour 8 milliards de livres (9,7 milliards de francs), ce qui va lui permettre de réduire la voilure à l'international et de récompenser ses actionnaires.

Tesco explique dans un communiqué avoir trouvé un accord avec le conglomérat thaïlandais CP pour lui vendre ces actifs à travers une opération qui devrait être bouclée au second semestre de cette année une fois obtenu l'accord des actionnaires et des régulateurs.

Le groupe britannique compte dans ces pays quelque 2000 magasins, dont 1967 en Thaïlande sous l'enseigne Tesco Lotus et 74 en Malaisie, et y emploie 60'000 personnes. Cette cession doit permettre à Tesco de se recentrer sur le Royaume-Uni, l'Irlande et l'Europe centrale après avoir déjà considérablement réduit sa présence à l'international ces dernières années.

Le groupe était notamment sorti de Corée du sud en 2015 et de Turquie en 2016. Surtout, Tesco entend faire un geste envers ses actionnaires et leur reverser 5 milliards de livres de dividende exceptionnel grâce à l'argent tiré de la vente des activités en Thaïlande et Malaisie.

Réductions de coûts

«Cette vente nous permet de simplifier un peu plus le groupe et de créer beaucoup de valeur pour les actionnaires», selon Dave Lewis, directeur général de Tesco, qui doit quitter son poste cet été.

Sous son impulsion, Tesco a mené depuis 2016 un plan de redressement centré sur les réductions de coûts afin de se relever d'années de performances financières décevantes et d'un scandale comptable. Ses résultats se sont améliorés ces derniers temps notamment grâce à l'acquisition du grossiste britannique Booker et malgré un contexte difficile pour le commerce au Royaume-Uni.

Le groupe est notamment confronté dans le pays à une intense concurrence des enseignes allemandes de maxi-discompte Aldi et Lidl ou des distributeurs en ligne, qui tirent les prix vers le bas et contestent la domination des acteurs historiques.

Tesco est toutefois toujours le numéro un incontesté du secteur au Royaume-Uni avec une part de marché de 27,2% selon les derniers chiffres du cabinet Kantar. (ats/nxp)