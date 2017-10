Time Warner porté par Game of Thrones

Le groupe de média américain Time Warner, en passe de fusionner avec AT&T, a annoncé jeudi des résultats supérieurs aux attentes grâce à Game of Thrones.

HBO, qui diffuse notamment la série «Game of Thrones» très populaire aux Etats-Unis, a enregistré sa plus forte croissance en 13 ans. Dans le cinéma, les studios Warner Bros ont, eux, profité du succès de plusieurs «blockbusters» comme «Dunkerque», «Wonder Woman» et «It» (ça).

Le bénéfice net a toutefois baissé de 6,5%, à 1,372 milliard de dollars (1,35 milliard de francs), mais le chiffre d'affaires a progressé de 6%, à 7,595 milliards de dollars, dépassant les attentes du marché de près de 200 millions de dollars.

Le bénéfice ajusté par action a atteint 1,82 dollar, très supérieur aux attentes de 1,59 dollar. Le bénéfice opérationnel a progressé de 13% à 2,339 milliards de dollars.

Time Warner a par ailleurs réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année avec une progression de son bénéfice d'exploitation proche de 10%. Il devrait toutefois baisser au 4e trimestre en raison d'un nombre moindre de sorties en salles et d'une hausse des coûts d'acquisition des programmes pour HBO. (ats/nxp)