Tornos réalise un premier semestre dans le vert

Tornos est retourné dans le vert au premier semestre en affichant un résultat de 0,3 million.

Le chiffre d'affaires net a lui progressé de 17,5% à 82,1 millions de francs. Après un début d?année encore quelque peu hésitant, la demande a bien progressé depuis mars, dans toutes les régions et pour toutes les lignes de produits, souligne mardi l'entreprise sise à Moutier (BE) dans un communiqué.

Sur les six premiers mois de 2017, les entrées de commandes ont augmenté d'environ 65% à 103,2 millions de francs par rapport à la même période de l'année passée. Le carnet de commandes a lui connu une progression d'environ 75% depuis fin 2016.

Confiance de mise

Au niveau opérationnel, le résultat avant intérêts et impôts (EBIT) s'est chiffré à 1,7 million de francs, contre une perte de 2,4 millions sur les six premiers mois de l'année passée. Le flux de trésorerie disponible (free cash flow) s'est chiffré à 10,1 millions. Au premier semestre 2016, la firme avait accusé un flux de trésorerie négatif (cash drain) de 9,1 millions.

Les perspectives macroéconomiques et les prévisions d?évolution du secteur des machines en Suisse sont clairement favorables pour le second semestre, ajoute l'entreprise. Par conséquent, le groupe table sur un EBIT et un résultat net positifs pour l'ensemble de l'année. (ats/nxp)