Un «Tour de Suisse» veut secouer la culture des PME

Une conférence au Palais des Nations réunissant près de deux cents experts, représentants de PME ou multinationales, a initié jeudi une série d’ateliers et d’événements qui sillonneront la Suisse durant quatre ans. Le but: promouvoir une gestion d’entreprise prenant en compte les impératifs de responsabilité sociale et de développement durable.

Rhétorique onusienne, réagiront certains patrons à l’évocation de ce «Tour de Suisse pour une économie responsable», alors qu’ils se plient déjà à une myriade de nouvelles règles sur la traçabilité des produits, la lutte antiblanchiment ou l’environnement. Hasard du calendrier, cette conférence s’est tenue à Genève le jour même où le Conseil national se prononçait, à Berne, contre l’initiative populaire pour des multinationales responsables, en adoptant un projet de législation moins sévère. Ce même jour, les parlementaires ont également rejeté une disposition obligeant les sociétés de négoce de matières premières à publier les paiements qu’elles versent aux États producteurs pour acquérir leurs ressources naturelles.

Audits pour PME

«Le programme UN Global Compact n’a rien de réglementaire; en Suisse, beaucoup de ses principes sont déjà intégrés dans des lois ou des règles», explique Antonio Hautle, responsable du chapitre suisse du UN Global Compact. Le comité directeur de cette association réunit des entreprises comme Firmenich, Nestlé ou Trafigura. «L’idée est de faire entrer au cœur de l’entreprise une culture où les questions de durabilité économique, écologique et sociale imprègnent chaque décision», poursuit ce dernier. Une PME intéressée par un tel engagement à l’issue d’une conférence – le «Tour» part de Genève, pour arriver à Neuchâtel et dans le Tessin cet automne – pourra ainsi bénéficier d’un audit l’aidant à identifier les améliorations à apporter et à choisir les normes et standards à adopter.

Le sceau des Nations Unies

Le fait que cet effort soit réalisé dans le cadre d’un programme initié par les Nations Unies «lui apporte du poids en termes de crédibilité», estime Antonio Hautle.

«Favoriser l’utilisation de bois local, construire une station d’épuration, soutenir des écoles dans les pays du Sud… De tels projets ont été lancés par notre entreprise avant de rejoindre ce programme, car nos propriétaires y étaient fondamentalement attachés», témoigne de son côté Jean-François de Saussure, patron de Caran d’Ache. «Mais s’associer au UN Global Compact permet de rassembler ces efforts sous une étiquette reconnue mondialement», poursuit ce dernier.

«Une telle participation est importante aux yeux des institutions financières que nous servons», explique en écho Jan Amrit Poser, de la banque Safra Sarasin. Un outil de communication et de marketing, en somme, sur des sujets qui, à en croire les participants, sont devenus essentiels aux yeux des jeunes générations. (24 heures)