Un accord expire cette semaine entre Nestlé et les Bettencourt

Un pacte d’actionnaires mémorable expire le mercredi 21 mars 2018. Il lie la multinationale vaudoise Nestlé et le groupe francilien L’Oréal depuis le 22 mars 1974. A l’époque, Liliane Bettencourt, fille unique d’Eugène Schueller, fondateur du leader mondial des cosmétiques, craint une nationalisation de la société. Un de ses proches, le président Georges Pompidou, lui donne alors quelques conseils. Puis Liliane Bettencourt s’entend avec Nestlé. Des titres L’Oréal s’échangent avec des titres Nestlé. La substance de l’accord réside cependant dans une volonté exprimée par l’héritière d’Eugène Schueller: de son vivant la participation de Nestlé doit rester plafonnée.

Cette disposition doit en outre rester valable pendant au moins six mois après le décès de Liliane Bettencourt. Et l’épouse de feu André Bettencout, ex-ministre de l’industrie, s’éteint précisément le 21 septembre dernier. Avec le temps, Nestlé s’est toutefois trouvé plus souvent confronté à la question de réduire sa participation dans le capital de L’Oréal. Le leader mondial de l’agroalimentaire en a d’ailleurs cédé une petite partie en 2014. Elle s’élève aujourd’hui à 23,29%.

En présentant ses résultats annuels, le 15 février, la direction de Neslé a confirmé que sa participation dans L’Oréal constituait toujours un investissement important : «Afin de maintenir toutes les options ouvertes, dans l’intérêt de nos actionnaires, le conseil d’administration a cependant décidé de ne pas renouveler cet accord.» Dans l’intérêt des actionnaires ? Cette précision rappelle avec quel zèle l’un d’entre eux, et non des moindres, milite pour la vente des actions de L’Oréal.

Pressions à la vente

Le fonds d’investissement new-yorkais Third Point LLC, un des dix plus gros actionnaires de Nestlé, contrôlant un peu plus de 1% de la capitalisation boursière de la société (environ 255 milliards de francs actuellement), espère en effet gagner de l’argent en voyant Nestlé procéder à des rachats d’actions. A cette fin, il préconise un financement assuré par la vente des 23% de L’Oréal que détient la multinationale veveysanne.

L’actuel président du directoire de Nestlé, Mark Schneider, n’a toutefois manifesté jusqu’à maintenant aucune intention de lâcher les actions L’Oréal. Indice que tout pourrait évoluer très vite, le PDG du groupe hexagonal, Jean-Paul Agon, s’est déjà empressé d’annoncer que son entreprise avait les moyens de racheter les titres détenus par Nestlé. Ceux-ci peuvent être payés avec des actions Sanofi SA (groupe pharmaceutique parisien), 1,8 milliard d’euros disponibles en liquide et les prêts que plusieurs grandes banques sont déjà disposées à accorder. (24 heures)