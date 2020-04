Un autre salon horloger à Genève en 2021

La crise du coronavirus a peut-être fait une première victime de poids dans l’économie suisse: Baselworld! Cinq marques – Rolex, Patek Philippe, Chanel, Chopard et Tudor – ont en effet annoncé, dans un communiqué de presse commun, leur retrait de la foire horlogère en 2021 et la création d’un nouveau salon horloger, dans le cadre de Palexpo, avec la Fondation de la haute horlogerie (FHH), aux mêmes dates que celles prévues pour Watches & Wonders (ex-SIHH), en avril 2021. Une décision qui fera de Genève le cœur névralgique de l’horlogerie suisse pendant une semaine.

Pour Baselworld, passé l’étonnement de cette déclaration inattendue, le coup est rude, car ce sont des maisons historiques qui tournent les talons. Rolex est présente à la Messeplatz depuis 1939; CEO de Patek Philippe, Thierry Stern est la quatrième génération de sa famille à participer à cet événement; Chopard est fidèle à Bâle depuis 1964… Mais trop, c’est trop! Plusieurs décisions unilatérales, imposées depuis le début de la crise sanitaire, ont eu raison de leur allégeance. Tout d’abord, le choix, discutable, d’avancer les dates du salon à janvier 2021. On peut croire que MCH, organisateur de l’événement, et Michel Loris-Melikoff, directeur général de Baselworld, ont d’abord cherché à corriger le tir, alors que certaines voix, notamment du côté du groupe LVMH (Bvlgari, Hublot, TAG Heuer et Zenith), se plaignaient d’un calendrier incompatible avec la planification des marques: ces dates étaient trop tardives dans l’agenda. Comment avoir une vision claire de son potentiel de vente quand il faut attendre la fin avril pour enregistrer ses premières commandes?

Des plans jetés au rebut

La semaine dernière, MCH informait ensuite les marques participantes que les frais engagés pour l’édition 2020 ne leur seraient pas intégralement remboursés: le groupe avait déjà investi plus de 18 millions de francs dans l’organisation. Il a donc proposé de transférer 85% des montants facturés pour l’édition 2021 et de garder les 15% restants pour couvrir ses coûts. Une décision qui a provoqué une levée de boucliers! La crise sanitaire ébranle fortement l’industrie horlogère, les marques auront besoin de cash pour traverser cette tempête, il était hors de question de bloquer ces sommes pour une année supplémentaire…

Pour Michel Loris-Melikoff, appelé au chevet de Baselworld en mai 2018, cette annonce tombe au plus mauvais moment. Après une année de transition, il s’apprêtait à dévoiler son plan, échelonné sur quatre ans, pour redorer le blason de l’événement. Avec un effort réel sur le prix du mètre carré et une volonté de satisfaire aux besoins des exposants. 2020 devait être son premier test. Un premier ballon d’essai pour reconquérir le cœur des marques. Le coronavirus a chamboulé tous ses plans. Il les a même jetés au rebut. Comment Baselworld pourra-t-il rester pertinent sans ses locomotives? Ce sont elles qui permettaient d’attirer détaillants, clients et agents à la Messeplatz et, donc, d’offrir une vitrine extra-large sur le monde à 300 petites marques, plus confidentielles. Il n’est pas certain que la caravane de l’horlogerie suisse continue de converger vers les rives du Rhin en janvier 2021. Si cette édition a vraiment lieu…

Mêmes valeurs et visions

La foire avait déjà été proche du K.-O. suite à la défection du Swatch Group in corpore en 2018 – soit 18 marques. D’autres maisons avaient suivi le mouvement. En ordre dispersé. Hermès, De Grisogono, Dior, le groupe Movado, Breitling… Le nombre d’exposants était passé de 1300 en 2017 à 650 en 2019. La grogne, elle, n’a pas cessé d’augmenter. Trop d’arrogance, peu d’écoute… Des arguments qu’on retrouve, à demi-mot, dans la déclaration d’intention de ce collectif horloger. Des arguments que réfute le groupe MCH, qui prétend que «les discussions sur les dispositions financières concernant le report de Baselworld 2020 servent d’excuses» et que ce départ a été «planifié depuis un certain temps».

Si Rolex semble avoir pris le lead dans cette affaire et avoir initié les discussions pour la création de ce nouveau salon à Palexpo, ces cinq maisons n’en restent pas moins indépendantes, gérées de manière «familiale». Elles partagent également les mêmes valeurs, les mêmes visions. Cette plateforme sera donc taillée sur mesure pour répondre à leurs attentes. Pour l’heure, pourtant, l’organisation même de l’événement, comme son appellation, n’a pas été arrêtée. On ne sait pas, non plus, si d’autres marques pourraient se joindre à la fête. «Les modalités n’ont pas encore été définies», nous précise-t-on chez Rolex. C’est un peu tôt, peut-être! L’horlogerie doit d’abord digérer la nouvelle. Et accepter que, désormais, les cartes sont totalement redistribuées.