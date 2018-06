Un avocat genevois aurait dissimulé 21 millions au fisc

Le 6 juin 2017, le chef du département fédéral des finances, Ueli Maurer, a autorisé le fisc à ouvrir une «enquête spéciale» contre un avocat genevois et sa femme en raison de «soupçons fondés de graves infractions fiscales», révèle une décision du Tribunal pénal fédéral publiée ce lundi. Cette enquête spéciale permet notamment à l’Administration fédérale des contributions (AFC) de procéder à des perquisitions et prononcer des séquestres.

Selon nos informations, l’avocat en question n’est autre qu’André Zolty, connu pour être l’un des plus grands clients en Suisse de Mossack Fonseca, le cabinet au cœur des Panama Papers.

L’homme de droit est accusé d’usages de faux, de soustractions d'impôts consommées et de tentatives de soustraction. Les soupçons portent sur les années 2007 à 2015 et les montants en jeu sont conséquents: 21,3 millions de francs de revenus au total n’auraient pas été déclarés. Le fisc estime que les impôts dus se montraient à 8,5 millions de francs.

921 offshore et 320 logements

A la lecture de la décision du Tribunal pénal fédéral, on découvre qu’André Zolty n’aurait pas déclaré l’entier des revenus liés à l’administration de 912 sociétés offshore. «L’AFC a estimé les revenus générés par cette activité à 1,8 million de francs par année. Ce montant ne se retrouve toutefois pas dans le chiffre d’affaires annuel ressortant des comptes d’exploitation, lequel oscille entre 860’000.- et 1,1 million.»

Ce n’est pas tout. Les activités immobilières de l’avocat sont aussi pointées du doigt. André Zolty et sa femme sont accusés d’avoir mis en place un «système de sous-location d’appartements sis dans des immeubles locatifs dont ils sont propriétaires afin de réduire leurs revenus locatifs». En 2013, 132 des 320 logements dont ils sont propriétaires étaient loués à eux-mêmes ou à une société proche, selon l’AFC. Et les loyers pour ces appartements étaient inférieurs aux prix du marché.

André Zolty est par ailleurs soupçonné de ne pas avoir déclaré les intérêts liés à un prêt qu’il a accordé à une société offshore. Enfin, il aurait indûment déduit de ses revenus des intérêts passifs pour des dettes contractées auprès de sociétés offshore qu’il administrait lui-même et pour des emprunts contractés auprès de ses enfants.

L’enquête de l’AFC étant toujours en cours, André Zolty et sa femme bénéficient de la présomption d’innocence.

Levée de scellés

Le 22 juin 2017, peu après l’ouverture de l’enquête de l’AFC, des perquisitions ont été effectuées à l’étude d’André Zolty ainsi qu’à son domicile. Des documents ont été saisis, mais l’avocat a demandé à ce que des supports informatiques soient placés sous scellé. L’AFC a demandé à pouvoir lever ces scellés et utiliser ces informations jugées essentielles, mais André Zolty s’y est opposé. Finalement, c’est le Tribunal pénal fédéral qui a tranché. Dans une décision datée du 8 mai 2018 et publiée ce lundi, il autorise l’AFC à lever les scellés. André Zolty et sa femme ont déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.

Contacté, André Zolty confirme qu’il fait l’objet d’une enquête de l’Administration fédérale des contributions. «Mais il n’y a pas lieu d’en tirer des conclusions tant que l’enquête n’est pas terminée, ce qui n’est pas le cas. Pour le surplus, je ne souhaite pas vous répondre, car ma situation fiscale relève de la sphère privée», nous a-t-il indiqué par e-mail. L’AFC de son côté ne fait aucun commentaire sur la procédure en cours.

Le nom d’André Zolty était apparu dans les Panama Papers en 2016. L’avocat genevois était l’un des plus gros clients du cabinet Mossack Fonseca à Genève. Il était par ailleurs accusé d’avoir été la source de faux documents dans le cadre d’un mandat pour Mauricio Cohen Assor et son fils, Leon Cohen-Levy. Les deux hommes ont été arrêtés en avril 2010 et condamnés en février 2011 à 10 ans de prison aux Etats-Unis pour avoir caché au fisc au moins 150 millions de dollars de patrimoine. André Zolty a toujours contesté avoir fait quoi que ce soit d'illégal.

La semaine dernière, nous révélions qu’une partie des sociétés offshore administrées par André Zolty avait été transférée vers un autre prestataire peu après la publication des Panama Papers. (24 heures)