Un avocat porte plainte contre la Confédération

Deux lettres recommandées sont parties mardi 29 avril de Genève, signées par Me Jacques Roulet. La première est adressée au procureur de la Confédération Michael Lauber, la seconde à la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter, en charge du Département fédéral de justice et police. L’avocat genevois signale à tous deux la plainte qu’il vient de déposer auprès de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (MPC) «en raison de graves dysfonctionnements qui marquent la conduite de la procédure pénale dirigée contre Volkswagen AG et AMAG». En clair, Me Roulet, qui représente 500 plaignants en Suisse dans l’affaire du «Dieselgate», s’étonne que «dans une affaire qui concerne de très nombreux plaignants et victimes en Suisse ( 180 000 lésés), le MPC ait pu s’abstenir depuis plus de deux ans d’instruire ces plaintes et ne pas respecter les injonctions du Tribunal pénal fédéral».

Ainsi, en vingt-huit mois, aucune audition contradictoire ni véritable perquisition n’auraient été menées. Face à ces lenteurs, voire ces dysfonctionnements, Me Roulet rappelle que ses clients avaient déjà dû recourir au Tribunal pénal fédéral de Bellinzone pour s’opposer à un premier classement pur et simple de leurs actions en justice contre VW et l’importateur automobile AMAG pour manipulation des données relatives aux gaz d’échappement des véhicules diesel du constructeur allemand.

Le 30 novembre 2016, le TPF leur a donné raison, estimant qu’on ne pouvait exclure qu’AMAG avait «connaissance de la fraude, bien avant que le scandale n’éclate en septembre 2015». La Cour avait alors ordonné au MPC – où plus de 2000 plaintes ont été déposées – d’ouvrir une enquête contre VW et AMAG. Depuis la fin de 2016, le Ministère public de la Confédération se serait donc contenté de demander à AMAG de lui transmettre des documents souvent techniques en lien avec le «Dieselgate». Et puis plus rien…

Or cette inaction du procureur en charge de ce dossier, Tobias Kauer, fait courir le risque de la prescription de sept ans pour les délits dénoncés. «Il est peu probable, avec une prescription en 2019 ou en 2020, qu’un jugement de première instance puisse intervenir à temps», accuse enfin l’avocat genevois.

Submergé par les données

Face à la charge de Me Roulet, la porte-parole du MPC, Ladina Gapp, nous a déclaré: «La récolte des données a été particulièrement fastidieuse et exigeante en ressources.» Ainsi, les données fournies par AMAG représentent plus d’un térabit, soit 1,8 million de documents, qu’il a fallu trier et analyser. «De plus, la demande d’entraide judiciaire que le MPC a fait parvenir en 2017 aux autorités judiciaires allemandes n’a, à ce jour et malgré de nombreuses relances, obtenu aucune réponse.»

Mais Jacques Roulet rejette cette explication. «C’est celle que l’on me fait depuis plus de deux ans, nous déclare-t-il. Car, s’il est évident qu’AMAG a submergé le procureur Tobias Kauer d’une foule de données, puisque le MPC a laissé à l’importateur le libre choix de la sélection, il s’avère que le tri, par mots-clés, a été mené informatiquement et est terminé depuis longtemps.» De plus, ce travail n’aurait pas dû empêcher le MPC de mener des auditions et de procéder à des mises en accusation.

Enfin, si l’avocat genevois a également écrit à Karin Keller-Sutter, c’est qu’il estime que la prescription de nombreuses infractions présumées dans ce scandale pourrait engager la responsabilité de la Confédération. «Mes clients, lui déclare-t-il, tout comme les quelque 180 000 personnes touchées en Suisse, souhaitent savoir si le gouvernement de notre pays peut se satisfaire que la Suisse reste, dans cette affaire, dans la plus totale torpeur, alors que le «Dieselgate» connaît dans de nombreux pays, y compris en Allemagne, des développements majeurs.» Notamment l’inculpation, il y a quelques jours, de l’ancien CEO de Volkswagen, Martin Winterkorn, par le Parquet de Brunswick, en Basse-Saxe.

Entre FIFA et «Dieselgate»

Ces accusations de dysfonctionnement tombent très mal pour le MPC et particulièrement pour le procureur général Michael Lauber, empêtré dans ses rencontres informelles avec le patron de la FIFA, Gianni Infantino. Le président de l’Autorité de surveillance, Hanspeter Uster, est déjà en charge d’enquêter sur d’éventuels mensonges par omission de Michael Lauber dans ce dossier FIFA. Le voici maintenant saisi d’une plainte liée au «Dieselgate». «Mon activité de président de 30% s’est transformée en un 100%», a-t-il déclaré dans nos colonnes le 25 avril dernier.

(24 heures)