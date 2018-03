Un long-courrier historique décolle dimanche

Un long-courrier historique doit décoller dimanche, à 18h45, de Perth, au sud-ouest de l’Australie, et atterrir à Londres Heathrow le lendemain, à 5h05. Il s’agit du premier vol direct entre cet État, aux confins des océans Indien et Pacifique, et la Grande-Bretagne. Si la compagnie Qantas Airways opère en respectant les horaires, ce voyage durera dix-sept heures et vingt minutes à l’aller, puis environ une demi-heure de moins au retour.

Pour persuader 236 personnes (28 en première, 42 en business et 166 en classe économique) d’embarquer dans un Boeing 787-9 Dreamliner tout neuf, et y rester autant de temps, la compagnie australienne n’a pas manqué de prendre des précautions. Avant tout alimentaires. «En travaillant avec des spécialistes du sommeil, des nutritionnistes et des experts en métabolisme, nous avons conçu de nouvelles options de menu en utilisant de délicieux ingrédients. Ceux-ci augmentent en plus l’hydratation et facilitent le sommeil», relève Neil Perry, directeur créatif de la nourriture chez Qantas.

Pour supporter un vol d’une telle durée, les passagers ne sauraient toutefois se contenter de manger. S’ils ne dorment pas, les hôtesses de l’air leur demanderont, toutes les quatre heures, de se lever et de faire quelques pas dans la cabine. Afin de convaincre sa clientèle, la compagnie membre de l’alliance One World n’a pas négligé non plus de consentir des efforts en matière de prix: le billet aller-retour Londres-Perth pourrait être obtenu à partir de 1840 francs.

Grand retournement

Le voyage proposé par Qantas Airways s’avère certes impressionnant: 14'498 kilomètres, parcourus en dix-sept-heures et vingt minutes. À ce jour, ce n’est cependant que la deuxième route offerte sur le marché des vols de ligne. Depuis le 5 février 2017, l’offre de Qatar Airways comprend un vol de 14'535 km (Doha-Auckland), parcourus en dix-sept heures et trente minutes. Emirates Airlines dessert aussi la capitale néo-zélandaise en dix-sept heures et quinze minutes seulement, du fait d’un léger «rabais» en kilomètres: 357. L’automne prochain, Singapore Airlines mettra tout le monde d’accord avec son Singapour-New York, sans escale: 15'350 kilomètres en près de dix-neuf heures, avec un Airbus A350-900 ULR.

De tels périples confirment un grand retournement dans le transport aérien. Au cours de l’automne 2013, Singapore Airlines avait en effet cessé d’exploiter ses vols Singapour-Los Angeles, puis Singapour-New York avec l’Airbus A340-500. Avec les prix du carburant et les appareils à disposition à l’époque, les vols de plus de seize heures n’étaient pas rentables. «Il n’est tout simplement pas possible de rentabiliser de telles opérations au prix actuel du kérosène», remarquait alors Brendan Sobie, analyste au Centre Asie/Pacifique Aviation de Singapour. Il faut savoir que sur chacun de ces vols une bonne partie du carburant est consommée pour transporter le kérosène embarqué. Cité sur le site d’information financière challenges.fr, Pierre-Henri Gougeon, directeur général d’Air France de 2009 à 2011, présentait lui-même l’A340-500, quadrimoteur d’Airbus, comme «un ravitailleur en vol avec quelques personnes à bord» (24 heures)