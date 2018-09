Un milliardaire s'offre le magazine Time

Le patron du groupe technologique américain Salesforce Marc Benioff et son épouse Lynne vont racheter le célèbre magazine américain Time, nouvel exemple d'un milliardaire volant au secours de la presse traditionnelle en difficulté.

Le couple Benioff achète Time à titre personnel et la transaction n'a aucun lien avec Salesforce, a souligné dimanche le groupe américain de média et de marketing Meredith, propriétaire du titre, en annonçant la vente pour 190 millions de dollars en liquide.

«M. et Mme Benioff ne seront pas impliqués dans les activités du magazine au quotidien ni dans les décisions éditoriales, qui resteront aux mains de l'équipe dirigeante actuelle de Time», précise Meredith dans un communiqué.

«Le pouvoir de Time a toujours résidé dans sa façon unique de raconter les gens et les sujets qui nous touchent tous et nous connectent les uns aux autres», a tweeté dimanche Marc Benioff, qui qualifie le titre de «trésor de notre histoire et de notre culture».

The power of Time has always been in its unique storytelling of the people & issues that affect us all & connect us all. A treasure trove of our history & culture. We have deep respect for their organization & honored to be stewards of this iconic brand. https://t.co/OLie13YJ58 — Marc Benioff (@Benioff) 17 septembre 2018

«Les équipes de Time sont stimulées par l'engagement (des Benioff) dans le journalisme de qualité», a réagi le rédacteur-en-chef de Time Edward Felsenthal, cité dans le communiqué.

Portraits

Emblématique de la presse américaine et mondiale, connu notamment pour ses portraits en couverture, Time a vu, comme de nombreux titres de la presse papier, son tirage s'éroder ces dernières années.

En s'offrant le magazine new-yorkais lancé en 1923, M. Benioff, 53 ans, devient ainsi le dernier milliardaire en date à venir à la rescousse de titres de la presse traditionnelle, confrontés au défi d'internet qui érode leur lectorat et leurs bénéfices.

Marc Benioff, originaire de San Francisco (ouest) et dont la fortune est évaluée à 6,7 milliards de dollars, rejoint en particulier un autre grand patron de la «tech» et homme le plus riche du monde, Jeff Bezos (Amazon), qui détient à titre personnel un autre titre prestigieux, le Washington Post, depuis 2013.

La même année, c'était le Boston Globe qui tombait aux mains de John Henry, le propriétaire milliardaire des Red Sox, le club de baseball de la ville. Plus récemment, en juin, c'est le Los Angeles Times qui était racheté par un milliardaire, Patrick Soon-Shiong, qui a fait fortune dans les biotechnologies. L'investisseur Warren Buffett a pour sa part avalé lui aussi de nombreux journaux ces dernières années.

Transformations dans le paysage médiadique

Ce rachat illustre aussi les transformations intenses qui ont lieu dans le paysage des médias aux Etats-Unis. Le groupe Meredith avait annoncé en mars qu'il cherchait un acquéreur pour quatre magazines - Time, Fortune, Sports Illustrated et Money - rachetés peu de temps auparavant lorsque Meredith avait mis la main sur le groupe Time Inc. pour quelque 2,8 milliards de dollars.

Time bénéficie au total d'une audience cumulée «de plus de 100 millions de lecteurs» dans le monde pour ses versions papier et numérique, selon le communiqué de Meredith, qui ajoute espérer annoncer la ventes d'autres titres «dans un futur proche».

En annonçant qu'il cherchait preneur pour Time en mars, Meredith avait annoncé un vaste plan d'économies. Dimanche, le groupe a indiqué que la revente du magazine aux Benioff lui permettrait de réduire le montant de son endettement.

Le groupe a aussi conclu avec les Benioff un contrat pluri-annuel aux termes duquel Meredith fournira au magazine des services de marketing, d'abonnement et d'impression. Le groupe Time Inc. était le résultat d'une scission réalisée en juin 2014 par le groupe de médias et de cinéma américain Timer Warner, qui souhaitait se défaire de ses activités dans la presse traditionnelle.

Ancien du groupe de logiciels Oracle, Marc Benioff, a co-fondé Salesforce en 1999, spécialisé dans l'hébergement informatique dématérialisé (cloud) et les logiciels de relations clients. Basé à San Francisco, Salesforce a désormais une empreinte visible dans la ville avec un gratte-ciel monumental, le plus haut de la ville californienne, inauguré cette année et appelé «Salesforce Tower». Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 10,4 milliards de dollars sur l'exercice 2017 et espère atteindre les 20 milliards de dollars en 2020 et 2022. (afp/nxp)