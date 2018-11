Un prince arabe s’offre un héliport

C’est un splendide palais adossé à la colline de Vétraz-Monthoux, qui surplombe Annemasse. Cette commune plutôt opulente est pour la ville haut-savoyarde ce que Cologny est pour Genève, le lac en moins. La suite n’a plus rien à voir avec la ballade chantée par Maxime Le Forestier dans les années hippies. On ne s’y rend pas à pied, mais en limousine, et même, bientôt, en hélicoptère. Car le maître des lieux, le prince héritier des Émirats arabes unis, a déposé cet été une requête peu commune: la construction d’un héliport.

Mohammed bin Zayed bin Sultan Al-Nahyan, plus connu sous le nom raccourci de MBZ, a donc choisi de résider de temps en temps dans cette vaste demeure, garnie de jardins à la française. Les alentours seront placés sous bonne garde. Une guérite rappelle aux chalands qu’il faut montrer patte blanche pour y pénétrer. Enfouies dans la végétation, d’autres villas permettent d’accueillir les visiteurs et la famille de celui qui a invité à Abu Dhabi le conseiller d’État Pierre Maudet.

Depuis Cointrin

Afin que les 8500 Vétraziens ne soient pas trop dérangés par le bruit des pales et du moteur, moins de dix rotations sont prévues par an. Et l’héliport ne devrait pas dépasser la surface de 1000 m2.

Raison invoquée pour édifier cette installation? La sécurité et le protocole. Le prince dispose de deux hélicoptères, habituellement stationnés sur l’aérodrome d’Annemasse. Ces engins lui permettront, ainsi qu’à ses invités, de relier la résidence en toute sécurité depuis l’aéroport de Cointrin.

Même si elle est épisodique, l’arrivée dans la région d’un dignitaire d’aussi haut rang débouche sur d’importantes retombées économiques sur le plan local. Lorsqu’ils se déplacent, les princes arabes débarquent avec plusieurs dizaines de personnes. Et surtout, ils entraînent avec eux d’autres notables, curieux de découvrir à leur tour les charmes de la région lémanique.

La commune nage en plein bonheur

Mais Vétraz-Monthoux nage déjà en plein bonheur. Le résultat de clôture de son exercice 2017 s’est élevé à 5,2 millions d’euros (environ 6 millions de francs). Ses recettes – de 11,1 millions d’euros – sont surtout alimentées par les impôts locaux (taxes foncières et taxes d’habitation). Ses 2300 frontaliers répertoriés lui ont aussi permis de récolter une rétrocession de 2,5 millions d’euros de la part du Canton de Genève.

La roue de la fortune tourne dans l’enjeu sensible de l’accueil des dirigeants du Golfe. Pendant que Genève pleure l’âge d’or des princes saoudiens, la France voisine peut désormais afficher la présence des cheikhs émiriens: le président actuel des Émirats réside également en Haute-Savoie, à proximité d’Évian.

La résidence du prince héritier n’est pas située sur le sommet de la colline. Le point culminant de la commune est sa chapelle qui domine le parc de Haut-Monthoux, à plus de 570 mètres. De là, la vue est imprenable sur les Voirons d’un côté, le bassin genevois de l’autre avec, au premier plan, le Perrier, le quartier populaire d’Annemasse. Ces jours, une pluie glaciale balaie les allées du parc. Les promeneurs sont rares. Et personne ne se doute que la commune abritera, parfois, l’un des plus puissants princes arabes. Âgé de 57 ans à peine, MBZ est appelé à diriger les Émirats après le règne du président actuel. (24 heures)