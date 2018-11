Une Patek Philippe vendue 3,9 millions de francs à Genève

La Patek Philippe adjugée 3'915'000 francs mardi soir à Genève est une rareté. Cette référence 2499, un chronographe, a été réalisée en 1952, puis transférée à Londres en 1955, où elle a été vendue l’année suivante par la célèbre boutique Asprey.

Un poinçon spécial atteste de son passage chez ce bijoutier, qui a apposé sa griffe sur la montre. «Cela confère une valeur supplémentaire à cette pièce, qui, d’après nos recherches, est la seule référence 2'499 de Patek Philippe vendue par Asprey, et en fait donc une pièce d’une extrême rareté, probablement unique», explique Catherine Allen, responsable de presse de Sotheby’s Genève.

«Le nirvana!»

«Ce n’est pas la plus grande complication réalisée par Patek Philippe, mais il s’agit tout de même d’un quantième perpétuel considéré come une grande complication», précise Ignacio Garcia, responsable médias de la marque.«The Asprey», ainsi qu’elle a été baptisée, avait déjà fait une apparition dans une vente de Sotheby’s en 2006, avec une estimation entre 2 et 4 millions de francs. «Nous sommes heureux de voir que les montres Patek Philippe atteignent des prix record lors des ventes aux enchères», ajoute Ignacio Garcia.

Mardi soir, six enchérisseurs se sont affrontés pour acquérir ce chronographe. «La légendaire «Asprey» incarne la référence 2'499 par excellence: immensément rare, parfaitement conservée, c’est le nirvana pour les passionnés de montres!» commente Sam Hines, directeur mondial du Département de haute horlogerie chez Sotheby’s.

2e vente record en dix ans

Lors de la même soirée, deux autres références de Patek Philipe ont trouvé acquéreur: une référence 3'448 en or blanc datant de 1977, dont seuls 50 exemplaires sont connus, pour 519'000 francs, et une référence 1518 en or jaune pour 495'000 francs. Une Rolex Daytona référence 6'239 a été adjugée 831'000 francs, et la grande montre IWC «Antoine de Saint-Exupéry», une pièce unique en or blanc 18 carats, a été vendue 30'000 francs, au profit de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse.

Le total des ventes se porte à 12,2 millions de francs. «Il s’agit du deuxième total le plus élevé pour une vente dans cette catégorie chez Sotheby’s Genève depuis dix ans, relève Catherine Allen. Le record a été établi en novembre 2014, avec plus de 30 millions de francs, grâce notamment à une Patek Philippe adjugée à 23,2 millions».

Ces dernières années, l’engouement pour la haute horlogerie s’est emparé des enchères, et les sommes déboursées pour les plus précieuses pièces s’envolent. Surtout si elles ont figuré au poignet de célébrités: en octobre 2017, La Rolex Daytona de Paul Newman avait atteint 17,7 millions de francs chez Bacs & Russo. (24 heures)