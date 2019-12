Une croissance à la baisse pour 2019

Les économistes de Credit Suisse ont abaissé leurs prévisions de croissance pour la Suisse cette année, dans un contexte de ralentissement conjoncturel mondial et de tensions géopolitiques. Les perspectives sont meilleures pour 2020, mais influencées positivement par des éléments extérieurs.

En 2019, le produit intérieur brut de la Suisse (PIB) ne devrait plus progresser que de 0,9%, contre 1,1% dans les précédentes projections de la banque, et après un bond de 2,8% en 2018. L'établissement zurichois s'aligne ainsi sur les autres prévisionnistes qui ont également revu à la baisse leurs perspectives de croissance helvétique pour cette année.

En 2020, le PIB devrait cependant accélérer de 1,4%, 0,3 point de pourcentage provenant toutefois des grandes manifestations sportives (Jeux olympiques et championnat européen de football). Ces dernières influencent positivement la croissance suisse via les recettes de licence engrangées par les fédérations sportives présentes en Suisse, a précisé Credit Suisse mardi dans un communiqué.

Selon la banque aux deux voiles, les taux directeurs - actuellement négatifs - devraient encore le rester pendant un certain temps. Le franc est surévalué de plus de 10% et l'inflation évolue nettement en dessous de l'objectif d'environ 2% défini par la Banque nationale suisse (BNS).

Cette dernière devra attendre que la politique monétaire se resserre au niveau international et que notamment la Banque centrale européenne (BCE) remonte ses taux directeurs. Ceci semble cependant peu probable à long terme, en raison des faibles taux de croissance et d'inflation.

Le KOF est du même avis

Les économistes interrogés par le KOF ont une nouvelle fois révisé à la baisse leurs prévisions de croissance pour la Suisse pour cette année. Leurs attentes s'alignent désormais sur celles des autres prévisionnistes, lesquelles se révèlent globalement à peine plus pessimistes pour la conjoncture helvétique en 2019. Les perspectives pour 2020 demeurent elles inchangées.

Les 20 économistes sondés ce mois par le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) s'attendent à voir le produit intérieur brut (PIB) progresser de 0,9% cette année, contre 1% lors de la dernière enquête menée en septembre, écrit mardi l'institut zurichois. Pour mémoire, ils avaient alors déjà raboté leur attente pour 2019, celle-ci passant à 1%, contre une expansion encore attendue à 1,3% en juin.

En 2018, l'économie suisse avait enregistré une croissance de 2,5%. Au regard du sondage de septembre, les experts consultés par le KOF ont notamment réduit leurs prévisions en matière d'investissements de la part de entreprises, ceux-ci ne devant plus que progresser cette année de 0,4%, contre 0,8% escompté il y a trois mois. Ils ont en revanche revu à la hausse leur anticipation en matière d'exportations, lesquelles devraient croître de 3,1% en 2019, contre une attente de 2% en septembre.

L'inflation devrait rester modérée à 0,4%, contre 0,5% précédemment attendus, tandis que le taux de chômage demeure anticipé à 2,4%, tout comme il y a trois mois. Pour 2020, les économistes tablent toujours sur un PIB en hausse de 1,3% et sur une progression de 1,5% ( 1,4%) sur un horizon de cinq ans. (ats/nxp)