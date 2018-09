Une plateforme blockchain pour le négoce à Genève

Le spécialiste de l'inspection et de la certification SGS lance, en collaboration avec des partenaires, une plateforme basée sur la technologie des chaînes de blocs (blockchain) destinée au négoce de matières premières.

Baptisée Komgo, cette dernière opérera à partir de Genève et sera menée comme une entreprise autonome, précise le groupe, mercredi, dans un communiqué.

Pour rappel, la blockchain est un espace de stockage composé d'un ensemble de blocs sécurisé. La première chaîne est apparue en 2008 avec la monnaie numérique bitcoin, mais désormais elle est destinée à différents usages, comme ici, le négoce de matières premières.

La plateforme, qui regroupe une quinzaine d'actionnaires de la branche des matières premières, a pour objectif de rendre les possibilités de financement dans le négoce à la fois plus efficientes et plus sûres. Parmi les actionnaires, on trouve des poids lourds du secteur banquier comme ABN Amro ou Citibank, ainsi que le groupe pétrolier Shell.

(ats/nxp)