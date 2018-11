Une puce pour limiter la souffrance animale

RÉVÉLÉE PAR DES vidéo chocs comme celles de l'association L214 en France, la souffrance animale est un enjeu de société. La Suisse n'est pas épargnée, comme en témoigne l'initiative du 25 novembre «Pour la dignité des animaux de rente agricoles» contre l'écornage, pratique cruelle pour les animaux d'élevage. Non seulement le secteur agroalimentaire est concerné, mais aussi la pharma. Le Département américain de l'agriculture avance le chiffre de 76'000 singes utilisés par la recherche biopharma en 2017. Avec les souris, les chiens... c'est bien plus. Et plus encore, si l'on ajoute les tests des chimistes, des cosméticiens, etc.

90% des médicaments qui réussissent les tests sur les animaux échouent lors des essais sur l'homme.

Il y a cependant une différence fondamentale entre la recherche pharma et les autres secteurs utilisateurs d'expérimentation animale. Ses tests soulèvent non seulement des questions éthiques mais aussi médico-économiques. Les résultats obtenus sur les animaux se transposent mal à l'homme. 90% des médicaments qui réussissent les tests sur les animaux échouent lors des essais sur l'homme. Cela a rendu la recherche pharma hors de prix. Et cela la conduit, en plus de la souffrance animale, à explorer de nouvelles technologies comme celles des micropuces «organs-on-chips» développées par des entreprises comme Emulate.

Dans les bureaux d'Emulate à Boston, le souci du confort animal saute aux yeux. La centaine d'employés de cette startup en plein boom peuvent venir travailler en compagnie de ses animaux domestiques. Plusieurs toutous dorment sous les bureaux. James Coon, CEO, se garde de promettre la fin des tests animaux. Il évoque plutôt une réduction significative. «Car la biologie animale est très différente de celle des humains», explique-t-il.

C'est ce constat qui est aux origines de la startup. En 2010, le bio-ingénieur Donald Ingber met au point, dans le cadre de l'institut créé à Harvard par le milliardaire suisse, Hansjörg Wyss, le premier poumon sur une puce. Soutenue par une bourse de 37 millions de dollars de l'agence américaine de recherche pour la défense Darpa, cette technologie encapsule dans une puce en polymère translucide les cellules d'un organe. Grâce à des dispositifs de microfluidique, les chercheurs ont pu ajouter une vascularisation artificielle et, dans le cas du poumon, une respiration artificielle. Progressivement, ils étendent ces techniques à d'autres organes: intestin, foie, rein, peau...

Premier spin-off de l'institut Wyss

Sur cette base, en janvier 2015, 18 chercheurs du groupe de Donald Ingber créent le premier spin-off de l'Institut Wyss pour industrialiser ces technologies. Soutenue par des investisseurs comme NanoDimension, Loreda (family office de Hansjôrg Wyss), le Founders Fund ou l'Hôpital Cedars-Sinaï, l'entreprise multiplie les collaborations avec Roche, AstraZeneca, Takeda et Johnson & Johnson. Emulate devrait générer plus de 10 millions de dollars de revenus cette année. La suite s'annonce prometteuse. Les organs-on-chips permettent en effet de tester aussi des bactéries pour étudier les mécanismes d'une infection ou des produits chimiques pour évaluer leurs risques. De plus, ils ont un gros potentiel dans la médecine personnalisée. Il est possible de cultiver les cellules extraites d'un patient afin de savoir comment lui, en particulier, réagit à un traitement.

Du point de vue des expérimentations animales, un accord récent avec l'agence de santé américaine FDA dessine l'avenir. Car si ces technologies démontrent leur efficacité en particulier à prédire l'absence d'effets secondaires d'un médicament (ou d'un autre produit), cela ouvre la voie pour que les agences de sécurité sanitaire n'aient plus à exiger des tests de toxicologie sur les animaux avant d'autoriser des essais chez l'homme.

DANS LA PHARMA, 90% DES MÉDICAMENTS QUI RÉUSSISSENT LES TESTS SUR LES ANIMAUX ÉCHOUENT LORS DES ESSAIS SUR L’HOMME (24 heures)