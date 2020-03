Vaud débloque 150 millions pour l'économie

Vaud prend des mesures économiques et financières en faveur des entreprises et des particuliers. Le canton a débloqué 150 millions, dont 100 millions pour protéger les trésoreries et 50 millions pour augmenter le fonds du chômage.

«Sur le plan économique, nous sommes dans une situation grave et qui va durer. Nous sommes confrontés à de nombreux appels à l'aide souvent désespérés de chefs d'entreprise, de PME, d'indépendants», a relevé le conseiller d'Etat Philippe Leuba, en charge de l'économie, mercredi lors d'un point presse.

La priorité absolue: faire face aux problèmes de trésorerie, au paiement du loyer, des charges, des salaires, a-t-il ajouté. Pour ce faire, le Conseil d'Etat a pris une série de mesures en vue de faciliter et d'accélérer les demandes de réduction des horaires de travail (RHT ou chômage partiel). Simplification des formulaires de demandes, examens plus rapides sont instaurés.

Paiement plus rapide

Aujourd'hui il faut compter trois mois entre le dépôt de la demande auprès de la caisse de chômage et l'argent versé sur le compte de l'entreprise. Le délai sera ramené à deux semaines, deux semaines et demi. Un acompte de 80% sera versé rapidement. Le décompte sera finalisé ultérieurement, a expliqué le ministre.

Par ailleurs, les employeurs qui devaient prendre en charge deux jours de délai de carence par mois d'indemnités n'ont plus à le faire. Le Conseil fédéral a décidé de réduire ce délai d'attente à un jour avec effet au mois de mars. Le fonds de lutte cantonal contre le chômage prendra à sa charge le paiement de l'autre jour.

Ce fond qui compte aujourd'hui 32 millions de francs disposera de 50 millions supplémentaires. Le nombre de collaborateurs au Service de l'emploi a par ailleurs été renforcé.

L'ensemble des mesures ont été discutées et saluées par les partenaires sociaux. Unia Vaud va d'ailleurs présenter le modèle vaudois à ses autres entités en Suisse, a noté Philippe Leuba.

Dispositif de cautionnement

Outre les 50 millions au fonds chômage, 100 millions seront alloués aux moyens permettant de protéger les trésoreries: des fonds de garantie soutenant des prêts sans intérêts et des cautionnements extraordinaires, a expliqué Pascal Broulis, ministre en charge des finances.

Car le canton compte 35'000 entreprises et 40'000 indépendants au revenu net moyen de 44'000 francs. Ces derniers, qui vont du médecin au coiffeur, en passant par le restaurateur ou le chauffeur de taxi, ne bénéficient d'aucune mesure d'aide, a rappelé Pascal Broulis.

L'idée est de favoriser pour les indépendants et les PME des lignes de crédit commerciaux avec une caution de l'Etat. Les canaux bancaires seront utilisés. Le conseiller d'Etat présentera le dispositif au plus vite à la commission des finances pour être adopté.

Adapter les acomptes d'impôts

«Nous construisons un fonds de cautionnement pour passer ce moment difficile, une mesure inédite», a souligné Pascal Broulis. Il s'agit d'une solution pragmatique, adaptée, qui permet de garder le savoir-faire de l'entrepreneur.

Un tiers des 40'000 indépendants pourrait en bénéficier, a-t-il ajouté. Ils sont par ailleurs invités à adapter de suite en ligne leurs acomptes d'impôt et leurs cotisations AVS à leurs prévisions de résultat 2020. La centrale téléphonique des impôts a par ailleurs été rouverte.

En outre, à compter de jeudi et jusqu'au 4 avril, les poursuites sont suspendues. Cette demande du Conseil d'Etat vaudois a été acceptée par le Conseil fédéral, a relevé le ministre. (ats/nxp)