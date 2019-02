Victoria Beckham, l’autre reine du Royaume-Uni

Tout le clan Beckham était au musée Tate Britain à Londres, dimanche. Accompagné de ses quatre enfants, David Beckham assistait au second défilé de mode organisé par son épouse dans la capitale anglaise. Car jusqu’ici, Victoria Beckham s’était principalement contentée des podiums new-yorkais pour établir sa renommée dans le monde de la mode. «Le studio est basé ici, tout comme notre magasin phare, et j’avais envie de continuer à participer à la Fashion Week de Londres», expliquait-elle au quotidien «The Guardian».

Lors de ce show, la styliste britannique semble avoir une nouvelle fois marqué les esprits en présentant sa prochaine collection automne-hiver pour femmes. Dans un style seventies, ses vêtements ont surtout la particularité de suivre une tendance très à la mode. Comme de nombreuses marques (Jean Paul Gaultier, Coach, Burberry, John Galliano, DKNY), Victoria Beckham ne veut plus entendre parler de fourrures.

L’Anglaise de 44 ans compte même faire un pas supplémentaire en renonçant à se servir de cuirs exotiques. Elle suit ainsi la voie ouverte récemment par Chanel. L’emblématique maison française estime en effet que l’utilisation de peaux de crocodile, de lézard ou encore de serpent «ne respecte plus ses valeurs fondamentales».

L’empire des Beckham

Avec son footballeur retraité de mari, Victoria Beckham est aujourd’hui à la tête d’un empire fait de multiples entreprises et domaines d’activité, pour la plupart particulièrement rentables. Sans compter divers partenariats publicitaires particulièrement fructueux, David Beckham est partenaire de Whisky Haig et copropriétaire de la marque Kent & Curwen (130 magasins en Chine).

La fortune du couple, qui fêtera cette année ses vingt ans de mariage, est actuellement estimée entre 350 et 500 millions de livres sterling (453,5 à 650 millions de francs). Elle aurait augmenté de 40 millions rien que l’année dernière. Comme son époux, l’ancienne Spice Girl bénéficie d’un sens inné des affaires, ce qui lui a permis de gérer sa retraite artistique avec un certain brio. Celle qui vendait quelque 100 millions d’albums avec ses quatre copines à l’époque du «girl power» (durant les années 90) s’est ainsi transformée en une executive woman de renom. «La force de Victoria Beckham est qu’elle n’est pas une femme de footballeur vivant en dilettante et se contentant de dessiner quelques modèles pour ses amis. Elle a bâti en dix ans un business très solide», explique au «Figaro» Suzy Menkes, l’une des journalistes les plus respectées dans le monde de la mode.

Une vraie femme d’affaires

Placée par la BBC dans le top 100 des femmes les plus puissantes du royaume en 2013, Victoria Beckham a été récompensée à plusieurs reprises pour son travail et son influence au cours des dernières années. «Management Today» la consacrait entrepreneuse de l’année en 2014, et cela dans un classement ne comptant que 14 femmes sur 100 lauréats.

Le fait est que son travail de styliste a été salué dès le début. «Je ne peux pas croire ce que je suis en train d’écrire, mais il s’agit bien d’une collection impressionnante», témoignait en 2008 une rédactrice du «Times». L’un des cachemires de l’ex-Spice Girl était même porté par l’Américaine Meghan Markle au moment où le prince Harry présentait celle qui allait devenir sa future épouse.

Avec la famille royale, celle des Beckham est certainement la plus populaire du Royaume-Uni. Par analogie avec les «Royal Watchers», on parle de «Beckham Watchers». Quant au domicile abritant toute la famille, une journaliste du «Figaro» le décrit comme un «Beckingham Palace».

Victoria bénéficie aujourd’hui d’une telle notoriété qu’elle est la seule des cinq Spice Girls à pouvoir se permettre de ne pas renfiler le costume de «Posh» qui l’a rendue célèbre. Après avoir accepté une brève refonte du groupe lors des Jeux olympiques de Londres en 2012 (contre un chèque estimé à 70 millions de dollars), Madame Beckham vivra donc la future tournée de ses ex-copines à distance. Non sans encaisser 20% des bénéfices à titre de royalties.

De nouveaux fonds levés

Même si elle reste déficitaire, la société Victoria Beckham LTD est actuellement évaluée à 130 millions de dollars. L’année passée, la business woman réussissait à convaincre un fonds d’investissement d’injecter 30 millions de livres supplémentaires pour ouvrir de nouveaux points de vente et surtout se renforcer dans le commerce en ligne.

Dans les mois à venir, la femme d’affaires devrait également lancer une nouvelle gamme de cosmétiques. De quoi consolider son empire et mériter définitivement le titre de «reine anglaise de la mode et du marketing».

(24 heures)