Volkswagen boucle une année «remarquable»

Nombre record de véhicules vendus et baisse des dépenses: Volkswagen (VW) a vécu un excellent exercice 2017. Le numéro un européen du secteur semble ainsi s'être remis du scandale, qui a éclaté en septembre 2015, des émissions de certaines voitures diesel, une affaire qui a coûté au groupe des milliards d'euros d'amendes et de pénalités.

«(L'année 2017) sera certainement assez remarquable en termes opérationnels», déclare le président du directoire de VW, Matthias Müller, dans le cadre d'un entretien publié par le magazine Welt am Sonntag. Volkswagen doit publier ses résultats annuels détaillés le 13 mars.

