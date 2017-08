Wall Street secouée par Trump et la Fed

Wall Street a terminé sur une petite hausse mercredi une séance chahutée par de nouvelles secousses à Washington et par la prudence affichée par la Réserve fédérale (Fed) dans le compte-rendu de sa dernière réunion: le Dow Jones a pris 0,12% et le Nasdaq 0,19%.

Selon les résultats définitifs, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a avancé de 25,88 points à 22'024,87 points et le Nasdaq, à forte coloration technologique, de 12,10 points à 6345,11 points.

L'indice élargi S&P 500 a progressé de 0,14%, ou 3,50 points, à 2468,11 points.

La Bourse de New York avait démarré la journée nettement dans le vert. Mais les indices ont perdu une bonne partie de leurs gains à l'annonce de la dissolution du Conseil sur l'industrie et du Forum de stratégie et de politique, deux instances formées pour conseiller Donald Trump en matière de politique économique, suite à la vague de démissions de PDG qui en faisaient partie.

Ces derniers souhaitaient marquer leur distance avec les déclarations du président américain après les violences de Charlottesville samedi.

Tête froide

«Plus Trump se coupe les ailes, plus il va lui être difficile de faire adopter des réformes vraiment importantes au niveau économique», a estimé Gregori Volokhine, de Meeschaert Financial Services.

La réaction des investisseurs est toutefois restée limitée car «ce qui fait grimper le marché ce sont les résultats et nous avons eu des résultats plutôt bons» au deuxième trimestre, a expliqué JJ Kinahan de TD Ameritrade.

La publication en cours de séance du compte-rendu de la dernière réunion du Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) fin juillet a aussi agité les indices.

Lors de cette réunion le mois dernier, la banque centrale américaine avait prévenu qu'elle réduirait «assez vite» son portefeuille d'actifs mais elle s'était abstenue de relever ses taux d'intérêt.

«Patiente»

Selon les minutes, plusieurs membres de la banque centrale estiment que cette dernière peut se montrer «patiente» avant de décider de remonter une nouvelle fois ses taux. «Le marché attendait des indices sur quand la Fed allait commencer à réduire son bilan et sur si la Fed prévoyait toujours une nouvelle hausse des taux d'ici la fin de l'année», a remarqué Stephen Simonis Sr. de FXDD Global. «Les minutes n'ont pas vraiment aidé. Mais elles ont montré que les membres du FOMC étaient divisés sur le calendrier de la remontée des taux, apportant de l'incertitude sur les marchés», a-t-il ajouté.

Le marché obligataire montait: le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'affichait vers 22H20, heure suisse, à 2,227% contre 2,273% mardi soir et celui des bons à 30 ans à 2,813%, contre 2,849%. (afp/nxp)