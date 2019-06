Washington et Pékin vont renégocier

Washington et Pékin sont embourbés dans une guerre commerciale à l'issue imprévisible. Mardi, ils ont toutefois envoyé des signes de détente, annonçant la reprise du dialogue au plus haut niveau.

Donald Trump a révélé dans un tweet avoir eu une «très bonne conversation téléphonique avec le président chinois Xi Jinping. «Nous aurons une longue rencontre la semaine prochaine au G20 au Japon», a-t-il ajouté, précisant que leurs équipes respectives seraient en contact avant ce tête-à-tête très attendu.

Had a very good telephone conversation with President Xi of China. We will be having an extended meeting next week at the G-20 in Japan. Our respective teams will begin talks prior to our meeting.