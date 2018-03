Washington et l'UE lancent des discussions

Les Etats-Unis et l'Union européenne se sont donné un peu de champ mercredi dans le conflit sur les taxes américaines sur l'acier et l'aluminium. Les deux parties ont affirmé qu'elles s'efforçaient de trouver une solution «acceptable» pour tous dans les plus brefs délais.

«Nous sommes convenus de lancer immédiatement un processus de discussions avec le président Trump et le gouvernement américain les dossiers commerciaux qui nous préoccupent, incluant l'acier et l'aluminium, pour trouver une solution mutuellement acceptable aussi rapidement que possible», ont indiqué le secrétaire au commerce américain Wilbur Ross et la commissaire européenne au commerce Cecilia Malmström dans un communiqué commun.

Le président américain Donald Trump avait annoncé le 8 mars qu'il allait imposer des taxes à l'importation de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium pour protéger l'industrie américaine et garantir la sécurité nationale du pays, suscitant une vague de protestations, notamment de la part de l'UE. Le républicain en a toutefois exempté dans un premier temps le Canada et le Mexique.

Sursis supplémentaire

Le ministère du commerce américain a également ouvert lundi un processus d'exemption qui peut permettre à des entreprises basées aux Etats-Unis de ne pas pâtir de ces taxes.

En principe, M. Trump avait donné un délai de 15 jours avant d'appliquer formellement sa décision qui doit expirer en fin de semaine. Mais M. Lighthizer a précisé mercredi lors d'une audition au congrès américain que les pays et entreprises qui avaient engagé des négociations avec les autorités américaines pour en être exemptés bénéficieraient d'un sursis supplémentaire.

Cecilia Malmström avait fait le déplacement dans la capitale fédérale avec la volonté de faire exempter l'Union européenne «dans son ensemble». Ses entretiens ont également porté sur la surproduction chinoise pour les deux produits visés par les taxes américaines. Elle devait regagner Bruxelles mercredi dans la soirée avant de faire rapport jeudi au Parlement européen.

L'Union européenne a déjà préparé une liste de produits américains qui pourraient à leur tour être visés par des taxes si celles envisagées par les Etats-Unis entraient en application, faisant courir le risque d'une guerre commerciale. Celle-ci serait d'autant plus généralisée que Donald Trump annoncera, dès jeudi, des sanctions contre la Chine dans le domaine de la propriété intellectuelle. (ats/nxp)