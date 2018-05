Washington impose des taxes sur l'acier de l'UE

Les Etats-Unis ont décidé de ne pas prolonger l'exemption temporaire accordée à l'Union européenne (UE) jusqu'à jeudi minuit et vont mettre en place des taxes de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium.

Jeudi, le secrétaire américain au Commerce Wilbur Ross a annoncé que les Etats-Unis allaient appliquer vendredi d'importants tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium importés de l'Union européenne. Le sursis sur ces taxes est également levé pour le Mexique et le Canada, alors que la renégociation de l'accord de libre-échange Alena avec les partenaires de Washington tarde à aboutir.

"Every country’s primary obligation is to protect its own citizens and livelihood” said @SecretaryRoss earlier today at the #OECDForum18. To hear more, go to https://t.co/QD8hNqvzfM (select Day 1, Amphi 2). pic.twitter.com/dYiChaLz01