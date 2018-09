À Genève, la Chine riposte à la guerre commerciale de Trump

Alors que les regards sont braqués sur le bras de fer imposé par Washington à Ottawa, l’escalade se poursuit dans la guerre commerciale déclarée à la Chine. Le président Trump est prêt à imposer des sanctions douanières – peut-être la semaine prochaine – sur 200 milliards de dollars additionnels de produits en provenance de Chine. Un coup de massue qui pénaliserait l’équivalent de la moitié du commerce entre les deux pays. Et qui laisse anticiper une réplique de Pékin.

Cette résurgence du protectionnisme - événement économique marquant de l’année 2018 - freine déjà la noria des porte-conteneurs sillonnant les océans et menace l’activité sur tous les points du globe, Suisse comprise. Au moment où sont commémorés les dix ans de la plus grave crise financière de l’après-guerre, partie de New York.

Genève pourrait en être la victime collatérale. «Si ses responsables ne se reprennent pas, je me retirerai de l’Organisation mondiale du commerce» a prévenu Donald Trump en fin de semaine dernière, lors d’un entretien accordé à l’agence Bloomberg. «Accepter la Chine au sein de l’OMC en 2001 a été une erreur» a de son côté lancé son représentant au Commerce, Robert Lighthizer. Ambiance martiale donc.

Ce crépitement de déclarations et de «tweet» rageurs réduit au silence la deuxième puissance économique. Comment cette guerre commerciale est-elle vécue par Pékin? La réplique de Zhang Xiang-Chen, son représentant permanent à l’OMC. Ancien vice-ministre en charge des relations commerciales avec les États-Unis, revenu à Genève en 2017, c’est l’un acteur clef de ce conflit économique.

Tribune de Genève - La Chine est-elle engagée dans une guerre commerciale?

Zhang Xiang-Chen - Je rechigne à utiliser le mot «guerre» à ce sujet, qui fait remonter de douloureux souvenirs de notre histoire. De quoi est-il question? De sanctions douanières unilatérales prises par les États-Unis - au mépris des règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), dans laquelle Washington tenait tant à nous voir entrer il y a vingt ans. Ces sanctions forcent plusieurs pays, dont la Chine, à des mesures de rétorsions. Que faire d’autre, face à une situation visant à mettre notre pays à genoux? Nous voulons cependant que cette réplique reste raisonnable et proportionnée. Notre objectif reste de poursuivre les discussions avec Washington. Pour une raison simple: personne ne sortira gagnant d’un tel conflit commercial.

L’OMC peut-elle désamorcer la crise? Ou tout se passe-t-il désormais entre les présidents Xi et Trump?

Alors que la mondialisation ne cesse de se densifier – en dépit de toutes les tentations protectionnistes – il n’y a pas d’autres choix qu’un système multilatéral pour gérer le commerce international. Loin de moi l’idée de nier la crise existentielle provoquée, au sein de l’OMC par les tensions actuelles. Et je suis le premier à déplorer l’échec du Cycle de Doha pour lequel j’avais été envoyé à Genève en 2001 (Ndlr: ces années de négociations qui ont visé, en vain, à une plus grande libéralisation du commerce favorable à l’ex Tiers-monde). Bien sûr qu’il est urgent que cette organisation se réforme en régissant des secteurs d’activité devenus incontournables – comme l’e-commerce – et que la procédure de sélection des nouveaux membres de l’Organe d’Appel, largement critiquée, redémarre pour assurer le bon règlement des différents commerciaux. Même s’il existe un canal de discussion direct entre nos chefs d’État, il est, aux yeux de la Chine, impossible de faire l’impasse sur une négociation au niveau multilatéral à Genève.

La situation paraît totalement bloquée. Les mois à venir seront marqués par une périlleuse surenchère?

Notre réplique vise à rappeler que le caractère chinois est similaire au bambou, souple mais assez solide pour résister aux pressions. Notre pays aborde les défis avec une vision longue, et nous restons disposés à discuter de tous les problèmes. Mais sur un pied d’égalité. Et dans le cadre des règles de l’OMC. Nous avons montré combien nous étions prêts aux concessions – notamment au niveau de notre surplus commercial. Mais réduire le seul volume de nos exportations ne réglera jamais ce conflit. La solution ne pourra venir que des États-Unis eux-mêmes.

Que voulez-vous dire? Que le problème c’est le président Trump? Qu’il suffit d’attendre les élections américaines?

Non. Et à mon sens, un scrutin ne suffira à diffuser les tensions actuelles. Car l’attitude des Etats-Unis reflète des maux plus profonds, liés aux changements subis par la structure même de leur économie en raison d’une mondialisation… appelée de leurs vœux. Et dont ils ont amplement tiré parti, ce que l’on oublie. Il n’empêche, ce phénomène historique provoqu une montée du populisme, en Amérique comme en Europe. La résolution de ces tensions ne viendra donc pas uniquement de la diplomatie. Elle a besoin d’un consensus politique fort dans ces pays.

Aux yeux de Donald Trump aussi le problème dépasse la masse des exportations chinoises. Il vise les subventions massives de Pékin à ses secteurs de pointe - «tech», auto, aéronautique - dans le cadre de son grand plan «Made in China 2025»…

Après son adhésion à l’OMC, la Chine a fait d’énormes efforts pour trouver la meilleure voie de développement économique. Oui, il reste encore beaucoup de travail à accomplir. Mais pointer du doigt le plan crucial – et légitime – de développement industriel d’un pays pour justifier de sanctions est une grave erreur. Surtout lorsqu’une plateforme mondiale de négociation comme l’OMC permet d’aplanir ces différents.

L’industrie chinoise est-elle déjà fragilisée?

Bien sûr que la multiplication de ces mesures perturbe le commerce international et, par ricochet, l’économie chinoise. Il n’empêche. Notre pays a derrière lui quarante ans de réformes et nous avons la capacité de résister à des pressions de ce type. De la même manière que nous avons fait face à la crise asiatique (ndlr: il y a vingt ans) ou la grande crise financière (ndlr: il y a dix ans).

Vous avez été en première ligne des discussions avec Washington. À quel point vos relations se sont dégradées?

Remettons les choses dans leur contexte: quand les échanges entre deux pays dépassent, année après année, 500 milliards de dollars (ndlr: l’activité économique d’un pays comme la Suède) des dissensions ne peuvent qu’apparaître. Cela explique pourquoi, depuis des années, nous disposions de canaux de discussions propres: la «US-China Joint Commission on Commerce and Trade» et le «China-US Strategic Economic Dialogue» (Ndlr: une sorte de «G2» sino-américain). Des instances dédiées à douze domaines d’activités distincts, répondant directement à nos administrations présidentielles, et auxquelles les entreprises pouvaient recourir. Depuis deux ans, Washington a stoppé net leur fonctionnement, laissant un grand vide: il est inimaginable qu’une poignée de responsables puissent se substituer à de tels mécanismes de discussion. (24 heures)