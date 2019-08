Achat immobilier: 20 conseils pratiques

1

Contrat

Demander l'aide d'un avocat ou d'un notaire avant la signature de l'acte de vente afin qu'il vous aide à comprendre le contrat. Ce dernier recèle très souvent de petites clauses difficiles à déceler et qui sont souvent en votre défaveur.

2

Expertise

Faites suivre les travaux par un architecte diplômé SIA. Il vous permettra également de déchiffrer vos devis et d'éviter des malfaçons.

3

Assurances

Contractez avant la signature du contrat une assurance protection juridique en cas de litige.

4

Changements

Faites toutes vos modifications -ajout de prises, de points lumineux, etc.-avant la pose de la chape, sinon ces changements seront difficiles.

5

Jardin

Analysez le jardin: sur quelle profondeur le sol a-t-il été drainé? Un arrosage automatique est-il prévu? Quels seront les arbres plantés? En effet, on passe beaucoup de temps sur sa terrasse et dans son jardin, d'où l'importance de son aménagement. Certains arbres nécessitent également plus d'entretien que d'autres. Les bambous, par exemple, ont des racines très agressives.

6

Murs

Demandez de la peinture lavable sur vos murs, à moins que vous soyez tolérant aux taches après quelques jours d'emménagement seulement. Sinon, vous risquez de devoir tout repeindre quelques mois plus tard à vos frais.

7

Sols

Attention au type de parquet choisi! La plupart - notamment ceux en bois massif-sont extrêmement fragiles et absorbent les taches comme une éponge. Vous vous retrouverez dès lors avec un sol très vite abîmé et irrécupérable. Une option: choisir un carrelage imitation parquet ou, en tout cas, un parquet ciré.

8

Peinture

Faites attention à la peinture blanche -il en existe une vingtaine de teintes-afin que les murs ne détonnent pas trop avec les portes...

9

Salle de bain

Dans les salles de bain, préférez du carrelage plutôt que du parquet -idem pour les plinthes-afin d'éviter les décollements et autres problèmes liés à l'humidité.

10

Électricité

Prévoyez des prises électriques sur tous vos murs afin d'éviter des coûts une fois la chape de béton posée, mais également au sol, notamment près de la table de la salle à manger afin d'éviter les rallonges. Les interrupteurs partout sur les murs sont moins indispensables.

11

>Domotique

Si vous choisissez d'installer des appareils domotiques, votre budget électricité triplera, voire quadruplera... Réfléchissez avant de vous lancer dans la maison totalement connectée qui n'est pas toujours indispensable.

12

Matériel

Faites des réserves de carrelage et de joints... Et vérifiez bien les teintes avant la pause du matériel.

13

Toit végétalisé

Si vous avez un toit végétalisé, demandez comment il s'entretient.

14

Entretien

N'oubliez pas que les baies vitrées et les rambardes d'escalier en verre nécessitent un nettoyage fréquent.

15

Charges

Faites attention aux charges énergétiques (eau, électricité, chauffage). Si vous avez une pompe à chaleur, renseignez-vous sur la consommation électrique. Vérifiez si le bâtiment est doté de standards énergétiques (Minergie A, P, Eco).

16

Impôts

Demandez le certificat HPE (haute performance énergétique) à l'Office _ cantonal de l'énergie genevois (OCEN) afin d'être exonéré de l'impôt immobilier complémentaire.

17

Copropriété

Renseignez-vous sur les contrats d'entretien, notamment concernant la ventilation, les installations électriques, la chaudière etc., de la copropriété. En cas d'absence de contrat d'entretien, les garanties tombent. Regardez s'il y a des travaux en prévision et de combien est doté le fonds de rénovation.

18

Malfaçons

Attendez-vous à ce que des entreprises soient de mauvaise foi lorsqu'il faudra réparer des malfaçons. Ne vous démontez pas et insistez pour que le travail soit fait.

19

État des lieux

Prenez un expert -architecte ou autre-avec vous lors de l'état des lieux de la maison afin qu'il vous aide à voir ce qui ne va pas.

20

Juridique

Attention, une fois l'acte d'achat signé, il est définitif. Même en cas de décès familial ou de revers financier, c'est à l'acheteur de trouver un nouvel acquéreur.

