Credit Suisse a espionné son ex-numéro deux

Le polar ébranle la Bahnhofstrasse. Il met en scène Credit Suisse et UBS, et surtout deux banquiers stars, Iqbal Khan et son supposé rival, Tidjane Thiam, CEO de Credit Suisse. Le scandale a explosé jeudi dernier, au cœur même de la Paradeplatz. Iqbal Khan et son épouse se rendaient en voiture à Zurich pour y faire des achats lorsque l’ex-responsable de la gestion de fortune de Credit Suisse s’est rendu compte qu’ils étaient suivis, probablement depuis leur domicile de Herrliberg, sur la Goldküste.

Suivant les versions du «SonntagsBlick» et de la «SonntagsZeitung», Iqbal Khan aurait alors filmé les trois passagers du véhicule à sa trousse ou photographié la plaque numérologique. Les barbouzes tentent de lui arracher son smartphone, puis, devant les remous causés, prennent la fuite. Iqbal Khan alerte immédiatement la police zurichoise, qui ne tarde pas à retrouver et à arrêter les trois hommes. Et là, surprise! Il s’agit de trois détectives privés, engagés par Credit Suisse pour surveiller le futur ex-numéro deux de la grande banque. Cette dernière reconnaît leur engagement, mais déclare qu’«il s’agit d’une affaire privée».

Des zones d’ombre subsistent. Mais ce chapitre du polar s’inscrit dans un cadre plus large. Alors qu’Iqbal Khan a longtemps marché main dans la main avec Tidjane Thiam, des tensions très vives seraient survenues entre les deux dirigeants. Le premier a dès lors démissionné, pour reprendre, au 1er octobre prochain, l’importante division de private banking… d’UBS. Est-ce pour voir si d’autres cadres n’allaient pas en faire de même que Credit Suisse a fait suivre le transfuge?