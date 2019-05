Facebook va lancer sa monnaie digitale

Il y a deux ans, Facebook ouvrait sa propre place de marché afin de mettre en relation vendeurs et acheteurs. Rapidement, la plateforme s’est imposée. Pour preuve, elle compte actuellement quelque 800 millions d’utilisateurs mensuels. De quoi inquiéter certains concurrents à l’exemple d’Ebay. Car, contrairement à ce dernier, le réseau social ne ponctionne aucun pourcentage sur une transaction mais se finance uniquement par la publicité.

Facebook s’apprête à accélérer encore la cadence dans cette aventure commerciale. Le géant américain réfléchit en effet à lancer, dès l’année prochaine, sa propre monnaie virtuelle. «Les paiements représentent l’un des domaines que nous pourrions facilement simplifier. Je pense que transmettre de l’argent devrait être aussi simple que d’envoyer une photo», expliquait Mark Zuckerberg en avril dernier.

Sous le nom de code «Project Libra», les informations entourant ce projet restent encore très limitées. Toutes les parties approchées par le géant américain seraient tenues par un accord de confidentialité. Mais les langues se délient peu à peu. D’après des sources citées par le «Financial Times» (FT), depuis des mois, Facebook serait en discussion avec de potentiels partenaires.

Alors que le «Wall Street Journal» évoque notamment Visa, MasterCard ou encore First Data (processeur de paiements), le FT donne les noms de Jump et DRW, deux spécialistes du trading à haute fréquence basés à Chicago.

Une véritable surprise

Dans les experts en cryptomonnaie, Coinbase et Gemini sont également cités par le quotidien financier. Si le premier nom est des plus logiques étant donné la popularité de Coinbase, celui de Gemini est une véritable surprise. Deux hommes, plus spécifiquement des jumeaux, sont en effet à l’origine de cette société: Cameron et Tyler Winklevoss.

Pour mémoire, les deux frères font partie des pires ennemis du fondateur de Facebook. Considérant que Mark Zuckerberg leur a dérobé leur idée d’un réseau social, ils avaient entamé des démarches judiciaires contre l’Américain, une bataille qui s’était soldée par le versement, par Facebook en faveur des jumeaux, d’un montant de 65 millions de dollars. Paradoxalement, c’est grâce à cette somme que les deux Winklevoss ont pu investir dans le Bitcoin et, dans les mois suivants, devenir multimilliardaires.

D’après le FT, Facebook ne souhaite pas uniquement lancer une monnaie virtuelle, mais compte élaborer tout un écosystème économique qui lui soit propre. «Le groupe explore par exemple de mettre en place des moyens pour récompenser, à l’aide de cette devise, un consommateur acceptant de regarder des publicités», a rapporté le journal. Et, contrairement à d’autres cryptomonnaies, le cours de cette nouvelle monnaie digitale devrait être adossé au dollar.

À noter encore que cette nouvelle aventure financière pour Facebook pourrait se jouer en Suisse étant donné l’enregistrement récent auprès du Registre du commerce de l’entreprise Libra.

(24 heures)