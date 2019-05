L’immobilier, pilier costaud de Retraites Populaires

Tenaillées par les risques des investissements dans les marchés financiers et les taux d’intérêt négligeables sur les obligations, les institutions de prévoyance n’ont jamais tant aimé les investissements dans la pierre. Dans le canton de Vaud, Retraites Populaires, qui publiait lundi ses résultats 2018, est un acteur toujours plus actif dans ce domaine-là.

Le parc immobilier qu’elles gèrent – en partie hors du Pays de Vaud – est impressionnant. En tenant compte des caisses de pensions (dont les publiques Caisse de pensions de l’État de Vaud et Caisse intercommunale de pensions) qui lui ont confié les clés pour un mandat de gestion, il comprend 13'587 logements (dont 3616 pour compte propre de Retraites Populaires), 161'253 m2 de surfaces commerciales (66'390 m2) et 15'099 places de parc (4257). Le tout pour une valeur totale de 4,37 milliards de francs (1,3 milliard). Et ce n’est pas fini: propriétaire d’immeubles au parc scientifique Biopôle et d’une part importante du tout nouveau quartier des Balcons du Mont (178 logements et 2784 m2 de commerces pour un investissement de 72 millions), l’institution a de nombreux projets dans ses tiroirs: appartements protégés, investissements d’infrastructures, plusieurs quartiers d’habitation, dont Métamorphose (Blécherette), les Grands Prés sur les hauts de Montreux et même un gros projet à Bâle-Campagne en partenariat avec Vaudoise Assurances.

Un tiers d'actifs dans l'immobilier

Cette activité, explique-t-on chez Retraites Populaires, doit permettre de rester dans l’objectif de 20% d’actifs dans l’immobilier en direct. Si on y ajoute les prêts hypothécaires, l’immobilier représente au total près de 30% des actifs sous gestion de l’institution. En 2018, ce pilier s’est avéré encore une fois le plus solide, permettant de limiter les dégâts dans les autres placements.

Ainsi, au 31 décembre, la performance nette globale des placements de Retraites Populaires en compte propre a affiché un recul de 1,9% pour un bilan de 7 milliards de francs. L’institution a ainsi puisé dans ses réserves pour créditer au minimum l’épargne de ses assurés. Mais pas de panique: en 2017, sa performance était de 6,1% et, à fin avril, elle était de +4,9%. Comme quoi les tweets du président Trump, paniquant les marchés financiers fin 2018, ont pesé lourd dans les bilans au 31 décembre.

L’institution continue à adapter ses conditions, se répercutant sur le taux de conversion: le rendement nécessaire à ses engagements atteint 1,94% contre 2,7% en 2015. Autres motifs de satisfaction pour le directeur général, Philippe Doffey: le cap des 200'000 assurés (Retraites Populaires et caisses sous gestion) a été dépassé, permettant de limiter les coûts de gestion; de plus, les primes d’encaissements des produits des 2e et 3e piliers ont bondi de 11% à 751 millions de francs. (24 heures)