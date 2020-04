Pictet a une idée à 10 milliards

Pourquoi ne pas se montrer ambitieux et convoiter la clientèle la plus profitable sur la place financière helvétique? La banque privée genevoise Pictet & Cie, elle, n’hésite pas. Elle vient ainsi à l’aide de l’homme le plus riche du monde: Jeff Bezos. Le patron d’Amazon, un des leaders planétaires de la distribution en ligne, prévoit d’investir rapidement 10 milliards de dollars (presque autant en francs) pour sauver la terre. Steve Freedman, spécialiste de l’investissement durable chez Pictet & Cie, lui propose spontanément ses premiers conseils. Rien de tel que l’anticipation!

Bref rappel. Même si la masse de ses biens diminue, pour des raisons conjoncturelles et privées (comme la douloureuse rupture, l’an dernier, avec son épouse MacKenzie, après vingt-cinq ans de mariage), la fortune de Jeff Bezos s’élève encore à 113 milliards de dollars, selon le magazine new-yorkais «Forbes», daté du 7 avril. Cette aisance a conduit l’entrepreneur états-unien à créer un fonds en février, doté («pour commencer») de 10 milliards de dollars. Avec le «Bezos Earth Fund» (Fonds Bezos pour la Terre), le fondateur d’Amazon compte surtout se porter au secours du climat.

Une telle annonce n’a pas manqué de retenir l’attention des spécialistes de l’investissement durable. «Tenant compte de nos vingt ans d’expérience dans cette discipline, nous pensons que trois secteurs s’avèrent particulièrement bien placés pour bénéficier des milliards de Jeff Bezos, relève Steve Freedman. Le bois du futur, les batteries propres et le plastique vert.» Aussi concrets soient-ils, ces exemples méritent quelques éclaircissements.

L’avenir est en bois

Des matériaux de construction, à base de bois, laissent apparaître des perspectives de réduction de coûts, au regard de ceux de la production et du stockage du ciment et de l’acier. «À tel point qu’une croissance de 25% par an est déjà attendue sur le marché du bois d’ingénierie», indique Steve Freedman.

L’expert évoque aussi une multiplication par quatre des rendements dans les plastiques biodégradables, d’ici à sept ans. Tout en insistant sur un autre domaine propice aux placements, lié à une négligence: les gros investissements de ces dernières années dans les énergies propres n’ont pas coïncidé avec des engagements proportionnels dans les solutions de stockage à long terme.

L’empressement de Pictet & Cie, juste après le beau geste de Jeff Bezos, s’inscrit en fait dans une tendance générale sur la place financière suisse. «L’organisation Swiss Sustainable Finance, fondée en 2014, observe que les investissements durables ont progressé de 83% en 2018, à 717 milliards de francs», note Hansruedi Mosberger, de l’Association suisse des banquiers. Ce spécialiste de la gestion d’actifs souligne cependant les réticences encore persistantes chez de nombreux investisseurs: «Les mandats qu’ils donnent aux banques sont en priorité de dégager un rendement maximal, compte tenu de leur propension au risque, et non d’investir de la manière la plus écophile.»

Une vision «complémentariste» de deux causes légitimes dans l’investissement, plus-value et environnement, semble toutefois gagner du terrain, et cela dans toute l’Europe. «Le profit sauvera la planète. Nous sommes convaincus que le système financier peut être un mécanisme puissant, soutenant des pratiques commerciales durables. Il finira par convaincre tous les acteurs du marché à investir leur argent dans des entreprises contribuant à la santé de la planète», estime Masja Zandbergen, responsable de l’intégration à la banque néerlandaise Robeco.