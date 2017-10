Investir dans le transport aérien va rapporter de plus en plus

Depuis la disparition de Swissair en mars 2002, puis l’érosion du flottant de Swiss International Air Lines AG, jusqu’à son absorption complète par Lufthansa, le transport aérien est absent de la Bourse suisse. Cela fait plus de dix ans. Les investisseurs helvétiques devraient cependant prêter de plus en plus d’attention aux grands noms du transport aérien, domiciliés en Europe. Les titres de ces sociétés grimpent et devraient grimper encore.

Depuis le début de l’année, et jusqu’au vendredi 20 octobre, le cours de l’action Deutsche Lufthansa AG a doublé. Sur un an, cette ascension presque ininterrompue avoisine les 150%, à un peu plus de 26 euros actuellement. Depuis le début de l’année, le titre Air France-KLM a lui-même gagné 151%. Toutes les incertitudes liées au Brexit pèsent évidemment sur l’action de IAG (International Airlines Group), propriétaire de British Airways. Son action a ainsi laissé apparaître une progression inférieure à la moyenne des titres des acteurs de la branche. Tout en frôlant une hausse de 50%!

Les toutes grandes compagnies européennes, aux vocations court- et moyen-courriers, retiennent aussi la plus grande attention sur les marchés financiers. En dépit de l’annonce, par Ryanair, de l’annulation de plus de 20'000 vols depuis la mi-septembre, l’action du transporteur irlandais a elle-même progressé de 12% depuis le début de l’année. Dans la catégorie low-cost, easyJet inspire toutefois une confiance nettement supérieure. La valeur du titre de la compagnie britannique progressera vraisemblablement au moins d’un tiers cette année.

Effets sur les prix

Un des facteurs favorisant tout particulièrement la hausse des cours des actions de transporteurs aériens relève de la phase de consolidation sévissant actuellement dans ce secteur, selon Ruxandra Haradau-Döser, analyste financière de Kepler Chevreux, citée sur le site cash.ch Lufthansa apparaîtra ainsi comme le grand gagnant dans la récupération d’actifs d’Air Berlin. Déclarée officiellement insolvable en août, la septième compagnie européenne cessera toutes ses opérations le samedi 28 octobre.

Tout indique en outre que la phase de consolidation sur le marché européen du transport aérien devrait se prolonger. Des indices de surcapacités significatives y sont en en effet constatés. Et les expériences observées aux Etats-Unis démontrent que les processus de consolidation tendent à améliorer les rendements des compagnies. Avec le temps, les effets de cette tendance se révéleront probablement plus réjouissants sur les actions que le prix des billets. (24 heures)