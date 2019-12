L’euro monte par rapport au franc

L’issue des élections britanniques développe déjà des effets éminemment concernant pour la Suisse. Depuis l’aube, le cours de l’euro par rapport au franc ne cesse de progresser. Il se paye déjà presque 1,10 franc en cours devises (réservé aux professionnels). Ce cap pourrait être atteint en fin d’après-midi ce vendredi. Une relative élévation des coûts des achats de Noël en France voisine paraît déjà logique. Les tendances observées constituent assurément une bonne nouvelle pour l’économie helvétique, tellement dépendante de ses exportations.

«La conjugaison de deux éléments favorisent ce matin un allègement de la pression à la hausse sur le franc, relève Jérôme Schupp, analyste financier chez Prime Partners, gérant indépendant genevois. Les résultats des élections britanniques apportent, il est vrai, un supplément de clarté dans les rapports entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. Un accord commercial entre la Chine et les États-Unis, nettement plus significatif pour toute l’économie mondiale, semble en plus sur le point d’être conclu. Au moment même où celle de l’Union européenne laisse apparaître des signes encourageants. L’Allemagne devrait en plus se profiler comme l'un des grands gagnants du prochain accord sino-américain.»

Les achats de Noël en France voisine

Toutes ces bonnes nouvelles économico-politiques ne dissipent pas pour autant la grande préoccupation du moment: les fêtes de fin d’année. Que penser dès lors d’un renforcement de l’euro par rapport au franc, avant de faire ses achats de Noël en France voisine? «Les consommateurs enclins aux emplettes chez nos voisins ne doivent guère s’attendre à des conséquences, immédiates et importantes, sur leurs coûts avant le prochain Noël. Mais, dans un an, une nouvelle évaluation s’avérera probablement nécessaire», prévient Jérôme Schupp.