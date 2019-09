«La BNS sert de bouc émissaire aux caisses de pension»

La place financière helvétique vient de vivre une fin d’été pour le moins tendue. En août, des experts d’UBS, Raiffeisen et J. Safra Sarasin prévoient un taux directeur de la BNS (Banque nationale suisse) passant de moins 0,75% à moins 1%. Le 12 septembre, l’Association suisse des banquiers (ASB) donne l’alerte sur «les dégâts structurels massifs infligés à l’économie suisse par ces mêmes taux d’intérêt négatifs». La semaine dernière, la BNS décide de les maintenir, mais sans oser les aggraver. Quelques jours plus tard, Credit Suisse, puis UBS ajustent leur propre salve.

Dans ce contexte d’hostilité de plus en plus assumée, envers la BNS, le vice-président de sa direction générale de 2012 à 2015, Jean-Pierre Danthine*, nous livre son analyse. Celle-ci ne ménage aucune susceptibilité. A ses yeux, «la BNS sert un peu de bouc émissaire aux caisses de pension». Entretien.

Les taux d’intérêt négatifs persistent, mais les consommateurs ne consomment pas davantage. La demande de crédit, l’investissement des entreprises et l’inflation restent trop faibles. S’approche-t-on d’une grave crise économique?

Non. Il n’est clairement pas opportun de parler de crise économique ou monétaire. Il y a à l’évidence une fatigue croissante vis-à-vis des taux d’intérêt très bas, parfois même négatifs. Ces taux bas ne sont pas des signes de santé. Il y a donc bien quelque chose de grippé dans la mécanique économique, mais ces taux si bas ne sont pas «manufacturés» par les banques centrales. Ils sont le résultat de l’abondance mondiale d’épargne. Certaines banques centrales estiment nécessaire dans ce contexte de proposer des taux nominaux légèrement négatifs. Ce faisant, elles accompagnent un mouvement qu’elles n’ont pas créé. Le cas de la Suisse est encore plus clair. Le statut de valeur refuge du franc implique que les taux suisses soient plus bas que dans les autres pays développés. Notamment en Europe. Dès lors que les taux européens sont proches de zéro, ou même en dessous, les taux suisses ne peuvent qu’être négatifs.

Vous souvenez-vous de situations ou de mesures, comme les taux d’intérêt négatifs, ayant suscité autant d’attention pour les décisions de banques centrales?

Les banques centrales n’ont pas pour vocation d’être populaires. C’est la raison même de leur indépendance: elles doivent pouvoir adopter des politiques qui font mal et que les politiciens élus auraient peu de chances d’adopter. Le plus souvent l’impopularité provient de hausses de taux, freinant l’économie et dans de nombreux cas provoquant même des récessions. La particularité de la situation actuelle est que l’impopularité provient d’une politique inverse, consistant à adopter les taux les plus bas possible dans l’espoir de soutenir la conjoncture.

Les banques suisses, par la voix de l’Association suisse des banquiers, se sont mobilisées pour dénoncer les intérêts négatifs de la BNS. Que vous a inspiré cet incident?

Les banques souffrent des taux négatifs et elles le font savoir. On peut le comprendre! Les travailleurs et l’industrie d’exportation souffriraient d’un franc plus fort que ne manquerait pas de provoquer une politique monétaire moins active de la BNS. Celle-ci doit donc arbitrer entre des demandes contradictoires et, au final, adopter la politique qu’elle considère la plus appropriée dans l’intérêt de l’ensemble de la communauté nationale.

Comment considérez-vous l’hypothèse de plus en plus plausible, voire probable, d’une levée de boucliers des caisses de pension et de leurs assurés contre la BNS?

Les caisses de pension elles aussi font valoir leurs propres intérêts. Dans leur cas, on peut cependant penser que la Banque nationale sert de bouc émissaire. Les caisses de pension souffrent des taux de rendement faibles sur leurs investissements –qui je le répète ne sont pas le fait des banques centrales- et cela affecte l’entier de leur portefeuille. Beaucoup moins les taux négatifs qui, en fait, ne touchent qu’une petite fraction de leurs positions en cash. La décision récente de la BNS d’augmenter les exemptions sur les dépôts bancaires auxquels les taux d’intérêt négatifs s’appliquent devrait en plus limiter la transmission des taux négatifs et aider à détendre la situation.

Vous souvenez-vous que la BNS ait déjà eu à redouter des problèmes si délicats et à caractère social?

La politique restrictive, que la BNS a cru devoir adopter au début des années 90, avait eu des conséquences macro-économiques bien plus sévères. notamment sur l’emploi et les salaires, que la politique expansive menée aujourd’hui.

Justement, aujourd’hui, que pensez-vous du risque de retrait massif d’argent liquide en Suisse?

Ce risque n’a en fait pas changé depuis janvier 2015. Et la possibilité de retraits importants en numéraire est le seul frein direct à une politique de taux encore plus fortement négatifs.

L’indépendance des banques centrales paraît certes une nécessité à préserver. Leur cahier des charges doit-il cependant se limiter à la stabilité des prix et d’un cours de change conforme aux intérêts de l’économie de leur pays?

Oui. La situation actuelle montre qu’il ne faut pas surcharger le bateau et trop attendre des banques centrales. Leur mission doit continuer à mettre l’accent sur l’objectif de stabilité des prix. Elle est complétée depuis la crise par une responsabilité accrue en matière de stabilité financière. Ces deux pans doivent constituer l’essentiel du cahier des charges d’une banque centrale moderne.

Après cet été 2019, ne vous attendez-vous pas à une limitation des cahiers des charges de banques centrales et un interventionnisme accru de gouvernements?

J’ose espérer que les mauvaises conclusions ne seront pas tirées de cet épisode historique. Les banques centrales doivent conserver leur indépendance, rester focalisées sur leur objectif de stabilité des prix, renforcer leur arsenal en matière de lutte pour la stabilité financière. Et lorsqu’elles ont baissé leur taux jusqu’à la limite du zéro, l’interprétation de leur indépendance doit laisser la porte ouverte à une véritable coordination avec les responsables des politiques fiscales et structurelles.

*Coauteur de «Sound at last? Assessing a decade of financial regulation» publié en juillet, édité chez Center for economic policy research.