La croissance suisse pourrait plonger de 5% cette année

«Une obligation en francs pour combattre l’impact du virus»

La crise s’annonce profonde. La Confédération est intervenue pour aider l’économie, avec un plan de soutien aux entreprises, salariés et indépendants d’un peu plus de 40 milliards de francs.



Mais des voix demandent que Berne, qui emprunte à taux négatifs dans les marchés financiers, en fasse davantage. Un montant de 100 milliards de francs a été articulé par deux professeurs d’économie de l’École polytechnique fédérale de Zurich.



Le point avec Marie Owens Thomsen, cheffe économiste d’Indosuez Wealth Management.



Le paquet de soutien de Berne sera-t-il suffisant pour juguler les effets du coronavirus sur l’économie?

La Confédération a annoncé un plan de quelque 40 milliards, ce qui représente environ 5,5% du produit intérieur suisse. Par comparaison, les États-Unis et l’Allemagne ont annoncé des mesures équivalant à 10% de leur PIB respectif. Il se peut aussi que l’Union européenne lance un programme spécifique pour combattre l’impact du virus. Dès lors, le soutien suisse semble à mes yeux limité à ce stade.



Berlin annonce un plan de 800 milliards d’euros. Un exemple pour la Suisse?

L’Allemagne a voté la suspension de son frein à l’endettement. La Suisse devrait suivre cet exemple. Berne devrait aussi émettre une obligation pour lever des fonds pour combattre les effets du virus. Ce serait un signal fort pour la population. La transparence des mesures prises y gagnerait. Les particuliers et les investisseurs institutionnels pourraient y trouver une manière de participer à cet effort. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 84 millions d’Américains ont acheté des obligations de guerre, les War Bonds, d’une valeur de 185 milliards de dollars.



Pour vous, la Confédération doit emprunter plus dans les marchés?

Déjà avant la crise du Covid-19, nous pensions que la Suisse devait emprunter davantage, au vu des taux négatifs. L’idée est de mettre l’argent à l’œuvre dans l’économie réelle au travers d’une politique budgétaire expansive. Une stratégie plus prudente que celle d’épargner, et risquer d’être obligé d’emprunter une fois que les taux grimpent. Aujourd’hui, nous en sommes encore plus convaincus. Il est maintenant urgent que la Suisse évolue sur ce point, ne serait-ce dans un premier temps que pendant la période que dure cette crise.