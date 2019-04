Le commerce vaudois entre le marteau et l’enclume

Des vitrines de boutiques abandonnées, des surfaces de centres commerciaux déserts, des rideaux métalliques abaissés aux heures d’ouvertures: le commerce de détail en Suisse est en souffrance. Le canton de Vaud n’échappe pas à la situation. Les détaillants paient au prix fort la chute de l’euro ainsi que la vague déferlante de l’e-commerce – les achats sur internet. Ces motifs de baisses des affaires sont bien connus. Mais l’Observatoire BCV de l’économie vaudoise, qui analyse en profondeur ces phénomènes dans sa dernière étude, dresse un tableau de ce secteur qui n’est pas complètement noir.

À partir de 2008, la grande mutation du commerce de détail est frappante si l’on compare la population du canton avec l’évolution des surfaces de vente, du chiffre d’affaires global et de l’emploi. La démographie poursuit une progression régulière, tout comme les surfaces de vente, boostées par l’arrivée de nouvelles chaînes de distribution, mais le chiffre d’affaires global du secteur se renverse en raison de la crise financière mondiale. Les chiffres compilés par l’Observatoire BCV montrent aussi le recul sensible des effectifs dans ce secteur important du canton qui représente environ 6% des emplois (2016). Globalement, il a perdu 3800 emplois (– 11,2%) entre 2008 et 2018.

Pour l’expliquer, Jean-Pascal Baechler, responsable de l’étude, rappelle que l’euro a perdu plus de 30% de sa valeur face au franc ces dix dernières années, encourageant fortement le tourisme d’achat. Mais ce phénomène ne se résume plus à remplir les coffres de voitures dans les zones frontalières de France voisine. L’envol d’Easyjet n’est pas étranger à la baisse des dépenses dans les commerces locaux. On évalue les achats des Suisses à l’étranger à près de 9 milliards. Dans le même temps, l’essor fulgurant des plateformes de vente en ligne a été en quelque sorte le marteau qui a enfoncé le clou. Ces deux facteurs conjugués représentent près de 20% des achats des ménages suisses qui échappent aux magasins de proximité.

L’auteur de l’étude relève toutefois que les acteurs suisses dominent la vente en ligne dans notre pays et, même si ce commerce va encore gagner des parts de marché, les habitudes évoluent: les commerçants s’adaptent pour offrir des services personnalisés, tandis que, pour certains produits, les clients font leur choix en ligne mais finalisent l’achat dans les commerces locaux. Faire le tour des magasins le samedi après-midi, dit-il, reste une distraction et un acte social. (24 heures)