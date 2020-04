Coople mobilise les temporaires dans l’urgence face au Covid-19

Il y a quinze jours, Coople était élue meilleure agence suisse de placement temporaire. Méconnue ici, cette entreprise née à Zurich jouit déjà d’une certaine notoriété en Suisse alémanique auprès de ceux qui ont besoin de main-d’œuvre de dernière minute.

Au début de la crise liée à l’épidémie de Covid-19, Coople a été très active au sein du commerce de détail. «En moins de quarante-huit heures, nous avons fourni quelque 800 personnes pour l’une des plus grandes chaînes de supermarchés de Suisse», assure Simon Vogel, responsable de la filiale romande. Depuis mercredi dernier, ce rôle s’est renforcé avec la signature d’un partenariat avec l’Association suisse des entreprises à succursales (VSF) ainsi que l’Association suisse de vente à distance (ASVAD). «Cette coopération est un moyen idéal pour nous de partager les ressources de manière flexible […] et d’avoir accès à une solution rapide pour renverser la vapeur et recruter du personnel supplémentaire», avait alors expliqué Severin Pflüger, directeur général de la VSF.

Un poste en deux heures

Depuis sa fondation en 2009, Coople, 200 salariés – dont huit à Lausanne –, veut se poser comme la solution incontournable pour un grand nombre de secteurs ayant besoin immédiatement d’un appui en personnel. «Imaginez que vous soyez un restaurateur et que vous ayez besoin d’une personne durant quelques heures pour remplacer l’un de vos serveurs tombé malade; grâce à notre plateforme et nos quelque 300'000 «cooplers» disponibles – dont 70'000 en Suisse romande –, nous pouvons fournir, dans l’heure, le bon profil aux 20'000 entreprises avec lesquelles nous travaillons», poursuit Simon Vogel.

Face aux géants du secteur de type Adecco, Manpower ou Randstad, son hyperflexibilité a permis à Coople de trouver sa place. «Nous avons développé un algorithme ayant la capacité de cibler très rapidement les bons profils en tenant compte de leurs capacités professionnelles, de leur situation géographique, de leur disponibilité ainsi que de nombreux autres paramètres», relève Simon Vogel. À ses dires, 98% des missions gérées sont couvertes en moins de deux heures.

L’entreprise a également profité de l’essor du travail temporaire au cours la dernière décennie. Dans son rapport «Emploi et questions sociales dans le monde», en 2018, l’Organisation internationale du travail soulignait à quel point la tertiairisation de l’économie avait transformé le monde professionnel. «Le secteur des services s’appuie de plus en plus sur de nouvelles formes d’emploi, comme le partage des postes, le travail sur appel et le travail indépendant économiquement dépendant», décrivait-elle alors.

En dépit de cet essor structurel du travail temporaire, les dernières semaines ont été particulièrement tendues pour Coople, en raison du contexte sanitaire lié à la pandémie. Très active dans la restauration, l’hôtellerie ou encore l’événementiel et les aéroports, la société et ses milliers de salariés temporaires ont subi de plein fouet les mesures de semi-confinement imposées par Berne.

Miser sur l’agriculture

Pour compenser ces pertes d’activités, Coople s’est rapidement adaptée en renforçant ou en s’étendant à de nouveaux secteurs. Il y a un mois, la PME zurichoise s’est tournée vers l’agriculture, activité en manque de main-d’œuvre en raison de la fermeture des frontières et de l’impossibilité pour des milliers de frontaliers d’apporter le renfort habituel. Pour l’entreprise, cette situation est une opportunité pour recaser une partie de ses nombreux «cooplers» sans mandat depuis plusieurs semaines. «S’il est encore trop tôt pour en établir un bilan, les premiers retours sont très favorables. De nombreuses personnes présentes sur la plateforme sont intéressées par ces emplois», assure Simon Vogel.

Dans cette période de crise, la jeune société a la chance d’avoir bouclé une levée de fonds importante – 32 millions de francs – en septembre dernier, qui a complété les 44 millions récoltés précédemment. Si ces fonds devraient lui permettre d’encaisser le choc du Covid-19, ils lui permettront aussi de poursuivre son expansion en Suisse, mais également en Grande-Bretagne, où elle est active depuis 2016, ainsi qu’à Amsterdam, où ses affaires ont démarré il y a quelques mois.

Quid du modèle d’affaires?

Reste la grande inconnue: la solidité du modèle. Après dix ans, la société, qui ne communique aucun résultat, n’est toujours pas rentable et doit continuer à lever des fonds pour poursuivre ses activités. «Nous avons besoin de ces investissements pour accélérer notre développement et améliorer encore notre plateforme: mais nous ne sommes clairement pas dans une situation à la Uber, notre modèle d’affaires basé sur une majoration sur les salaires est solide», rassure Simon Vogel.