Coup de poker judiciaire à Monaco

Nouveau bras de fer judiciaire harassant jeudi dernier à Monaco, entre le marchand d’art genevois Yves Bouvier et l’oligarque russe Dmitri Rybolovlev. Un interminable contentieux les oppose au sujet de l’acquisition de la plus somptueuse collection privée de toiles de maîtres du monde, 37 œuvres au total.

Le lieu du combat est désormais connu: le joli Palais de justice du Rocher et ses vitraux qui laissent à peine passer la lumière. Et de lumière, les magistrats locaux en auront bien besoin pour dire si oui ou non le Suisse a escroqué le Russe dans l’acquisition des Chagall, De Vinci, Renoir ou Rothko au cœur du conflit.

Assis sur un muret aux portes du palais, Yves Bouvier tire sur sa cigarette. Son visage est pâle. Il est comme un boxeur épuisé sur le ring d’un combat à huis clos. Le public – donc la presse – n’est pas autorisé à suivre les débats.

Ses trois avocats, le Genevois David Bitton, le Parisien Luc Brossollet et le Monégasque Frank Michel, étalent devant la Chambre des conseils juridiques leur meilleur atout: une requête en nullité contre une instruction jugée partiale et viciée.

Inculpé pour escroquerie

Yves Bouvier revit ce voyage au bout de l’enfer monégasque, cette arrestation musclée un matin de février 2015 aux portes de l’immeuble de Dmitri Rybolovlev. Le voilà jeté dans l’ombre d’une geôle, puis déféré devant un juge qui l’inculpe d’«escroquerie» alors que le procureur réclame son placement en détention. Il s’en est fallu d’un cheveu. Une caution lui évite finalement le pire.

Il n’est pas question de juger aujourd’hui de la matérialité de l’escroquerie supposée, mais bien des conditions dans lesquelles cette instruction très à charge a été lancée sous la houlette d’une sorte de camarilla réunissant le Russe, son avocate Tetiana Bersheda, le directeur des services judiciaires Philippe Narmino, le procureur et les policiers de la sûreté publique du Rocher.

Le juge Malbranque qui officie à l’époque est-il sous influence? A-t-il mené une instruction à charge au mépris d’une procédure équitable? La saisie ultérieure et l’expertise du portable de Tetiana Bersheda semblent le démontrer… Une sarabande de SMS, d’e-mails, comme autant de messages preuves de la proximité entre le Russe et ses «amis» visiblement à la manœuvre pour guider le bras de la justice monégasque, le tout mâtiné de mots doux et parfois de… «bisous». Une information judiciaire pour trafic d’influence et corruption est alors ouverte. Elle conduira à la démission en septembre 2017 de Philippe Narmino, pris au piège d’un bien mystérieux séjour en janvier 2015 à Gstaad, dans le propre chalet de Dmitri Rybolovlev…

Des droits bafoués?

Comment dans ce contexte ne pas douter de l’impartialité de l’instruction menée contre Yves Bouvier? David Bitton résume: «Nous avons eu en main un dossier officiel. Puis apparaît un dossier souterrain qui mêle policiers, avocats et magistrats. Cette connexion des deux dossiers est le fondement de la nullité.» L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit un procès équitable. Il serait ici clairement bafoué.

Du côté du Russe, on opte pour la stratégie du silence. Ses avocats, Thomas Giaccardi et Hervé Temime, refusent de s’exprimer à la sortie de l’audience. Un communiqué froid évoque sobrement «une escroquerie d’une exceptionnelle gravité». «Nous rappelons qu’Yves Bouvier a été interpellé, inculpé (pour escroquerie et complicité de blanchiment), placé sous contrôle judiciaire et interrogé par des juges d’instruction indépendants et impartiaux sous le contrôle constant de la Cour d’appel.»

Enregistrée à son insu

Même silence du côté de Tania Rappo, croisée dans les couloirs du Palais de Justice. Également inculpée, cette amie des Rybolovlev fait la jonction entre le Suisse et le Russe dans les transactions. Son avocat, Denis Fayolle, nous éclaire. Il rappelle que c’est en enregistrant à son insu une conversation avec sa cliente en février 2015, en violation de sa vie privée, que Tetiana Bersheda a lancé l’opération Bouvier. L’avocate aurait agi «avec l’aval des plus hautes autorités judiciaires monégasques».

Reste à connaître la position du Parquet. La procureur générale Sylvie Petit-Leclair éloigne la patate chaude et l’embarrassante polémique… Elle s’en rapporte à ses réquisitions écrites qui concluent au rejet de la requête en nullité. Décision le 24 octobre prochain.

(24 heures)