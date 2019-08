Croissance soutenue pour l'économie suisse en 2018

Le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse a augmenté de 2,8% l'année dernière, porté par une reprise de la contribution du commerce extérieur et une impulsion de l'industrie manufacturière. La productivité du travail a, elle, progressé de 2,4%.

Les premières estimations de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publiées mardi se montrent plus optimistes que celles du Secrétariat d'Etat à l'Economie. Le Seco avait indiqué en début d'année que le PIB avait progressé de 2,5% en 2018, après 1,6% en 2017.

D'après l'OFS, le revenu national brut (RNB) à prix courants a lui progressé de 5,0%. Après quatre années de forte croissance, les investissements ont augmenté modérément ( 1,1%). Avec 1,2%, la croissance dans la construction s'est inscrite en ligne avec celle de 2017 ( 1,5%).

De leur côté, les dépenses de consommation finale des ménages et des institutions sans but lucratif au service des ménages ont progressé modérément de 1,0% (2017: 1,2%). «Le climat de consommation a légèrement fléchi durant l'année», selon l'OFS.

Forte hausse du commerce extérieur

Le solde de la balance des biens (sans l'or non monétaire) a augmenté de 11,9%, continuant sur sa lancée de 2017 ( 10,8%). Cette croissance est due au dynamisme plus marqué des exportations par rapport à celui des importations (respectivement 7,1% et 5,7%).

La hausse des exportations provient notamment du négoce de matières premières, des industries chimique et pharmaceutique, des instruments de précision, de l'horlogerie et de la bijouterie.

Après le contrecoup de l'abandon du taux plancher en 2015, la valeur ajoutée dans l'industrie manufacturière a poursuivi son expansion ( 3,9%) après les premiers effets observés en 2016 ( 3,7%).

La productivité totale du travail a augmenté de 2,4% en 2018 dans le pays. «Ce résultat est imputable non seulement à la vigueur de la production suisse, mais également à une relative stabilité de l'évolution du nombre d'heures effectivement travaillées ( 0.4%)», souligne l'OFS.

L'institution a aussi procédé à une révision des résultats 2016 et 2017, entraînant une correction à la hausse de la croissance du PIB de respectivement 0,1 point de pourcentage à 1,7% en 2016 et de 0,2 point de pourcentage à 1,8% en 2017. (ats/nxp)