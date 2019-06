Deux départs majeurs chez Uber

Uber a annoncé vendredi le départ de deux hauts responsables, signe que son patron Dara Khosrowshahi souhaite asseoir davantage son pouvoir un mois pile après une entrée en Bourse très décevante.

Les départs du directeur opérationnel (COO, qui a souvent le rôle de numéro deux) et du responsable marketing ôtent un niveau hiérarchique: les équipes des deux plateformes du groupe --la réservation de voitures et la livraison de repas UberEats-- en réfèreront désormais directement à M. Khosrowshahi, selon un email interne dont l'AFP a obtenu copie.

Maintenant que l'entrée en Bourse est passée, «j'ai désormais la possibilité de m'impliquer davantage, au quotidien, dans nos deux principales activités», a indiqué le dirigeant dans ce courriel adressé aux employés du groupe américain.

