L'écologie pousse certains à voyager différemment

Les Suisses sont de grands voyageurs. Plus de 90% de la population est partie à droite ou à gauche l'année dernière, indique l'Office fédéral de la statistique, souvent pour se payer du bon temps. Le point avec Frédéric Naef, directeur de l’agence Neos Voyages.

Quelles sont les tendances que vous observez?

En termes de voyage, la demande va clairement dans le sens du sur-mesure, du séjour très personnalisé. Les thématiques proposées doivent être fortes pour des vacances à la carte. La clientèle est très dynamique.

Les clients privilégient plutôt les aspects culturels ou sportifs?

Les deux. Si la plongée et le kitesurf marchent bien, à Zanzibar et Madagascar notamment, les voyages culturels en Asie restent demandés. De la même manière, les écolodges au Costa Rica ou les séjours en hacienda en Colombie sont prisés. Il y a également pas mal d’intérêt pour les balades à cheval en Mongolie.

La thématique verte a-t-elle changé quelque chose pour vous?

Je note qu’une partie de la clientèle, un petit tiers peut-être, se renseigne pour savoir si les hôtels que nous leur proposons observent une charte éthique en matière sociale et environnementale. Ils veulent s’assurer que le personnel soit correctement traité et que l’eau ne soit pas gaspillée. Cela ne veut pas pour autant dire qu’ils réserveront dans ce type d’établissements. Certains doivent y renoncer en raison du prix.

Personne ne renonce à voyager en raison de considérations écologiques?

Je dirais plutôt que certains commencent à voyager différemment. J’ai des clients qui font de l’itinérance à vélo lors de voyages lointains, par exemple au Cambodge et en Indonésie. Ce n’était pas le cas avant. Ils se rendent en avion dans le pays, mais se déplacent ensuite à bicyclette.

Le train n’est-il pas sur le point de faire son grand retour?

C'est possible, le thème du train gagne en importance. Il y a pas mal de possibilités offertes aux voyageurs: le Tren a las Nubes en Argentine, le Rocky Mountaineer au Canada, le Ghan en Australie ou encore l’Eastern & Oriental Express qui circulent entre la Thaïlande et Singapour. Tous proposent de beaux parcours.

Et les trains de nuit en Europe, que les CFF ainsi que les compagnies allemande, autrichienne et hollandaise veulent renforcer ou réintroduire?

Je me réjouis de savoir que les compagnies veulent mettre davantage de trains de nuit. Cela me parle énormément. Les séjours trains-hôtels vers Barcelone, Prague, Vienne ou Venise ont pendant longtemps dominé le marché. Cela constitue de bons souvenirs pour beaucoup. Mais l’offre reste pour l’instant limitée, car l'avion et les vols low cost demeurent la norme. J’espère que les préoccupations climatiques permettront de changer la donne.