Nouvelle alerte effrayante sur les pesticides

Les pesticides n’en finissent pas d’effrayer le monde. L’association suisse Public Eye et sa cousine écologiste Greenpeace UK lancent justement, ce jeudi, une nouvelle alerte effrayante. Les cinq leaders mondiaux de l’agrochimie, réunis au sein du lobby Croplife International, réaliseraient «plus d’un tiers de leurs ventes de pesticides avec des produits incluant des substances extrêmement toxiques.»

Des noms? Les firmes allemandes Bayer et Basf, les états-uniennes Corteva et FMC, ainsi que la bâloise Syngenta, sont les cinq membres de Croplife International, visés par les investigations de Public Eye et Greenpeace UK. Celles-ci ont été effectuées en se référant notamment aux données provenant de deux autres institutions: Philips McDougall, consultant américain spécialisé dans l’agriculture, et Pesticide Action Network, organisation internationale, vouée à la recherche sur les nuisances des produits phytosanitaires.

Il en ressort qu’en 2018 les recettes provenant des produits incriminés, supposés hautement dangereux pour la santé des êtres humains et l’environnement, auraient atteint 4,8 milliards de dollars (presque autant en francs), sur des ventes de pesticides s’élevant en tout à 13,4 milliards pour les cinq sociétés.

Eclairage de Syngenta

Laurent Gaberell, responsable de l’agriculture et de la biodiversité chez Public Eye, précise où se concentre la majeure partie des risques générés par une partie de la production des membres de Croplife International: «Notre enquête démontre que les pays en développement ou émergents apparaissent comme les terrains de jeu privilégiés des géants de l’agrochimie. Ils y effectuent près de 60% de leurs ventes des produits phytosanitaires les plus dangereux.» Le Brésil et l’Inde seraient les deux Etats les plus exposés de la planète, parmi ceux où les réglementations et les contrôles seraient les moins présents.

La direction de Syngenta nous apporte son propre éclairage: «Les évaluations et les conclusions de Public Eye reposent sur la liste de Pesticide Action Network. Tous les dix-neuf éléments qui y sont mentionnés sont enregistrés au moins dans un Etat membre de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques). Et dix-huit d’entre eux sont enregistrés chez au moins quatre membres de l’OCDE. Une homologation par cette institution (domiciliée à Paris, ndlr), et l’ensemble de données qui l’accompagne, constitue un des standards de sécurité les plus élevés dans le monde.»

Pas d'alignement entre Berne et Bruxelles

La Suisse s’avère elle-même encore très embarrassée dans les arbitrages relatifs à l’autorisation ou l’interdiction de tels ou tels fongicides, insecticides ou herbicides. Mandaté par la Confédération, KPMG a rendu un rapport sévère sur cette situation, l’automne dernier. Le consultant dénonçait ainsi un véritable «conflit d’intérêts», du fait d’une politique des pesticides pilotée par un Office fédéral de l’agriculture, par essence toujours très proche des paysans. Notons en outre que, l’an dernier, treize produits phytosanitaires étaient encore utilisés en Suisse, tout en étant interdits dans l’Union européenne. En la matière, l’alignement entre Berne et Bruxelles n’est de loin pas à l’ordre du jour.